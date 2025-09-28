ЗВЕЗДЕ ОТКРИВАЈУ ТАЈНУ ДУГОВЕЧНОСТИ Три хороскопска знака која најдуже живе
Астрологија не гарантује судбину, али одређени знаци Зодијака имају особине које их чине отпорнијим на време и животне изазове.
Њихова дисциплина, начин размишљања и однос према телу и емоцијама доприносе томе да остану витални и у позним годинама.
♑ Јарац – снага у дисциплини
Јарчеви су симбол упорности и одговорности. Њихова способност да се држе здравих навика и рутина, као и редовни прегледи, омогућавају им стабилан и дуг живот. Емоционално су уравнотежени и умеју да избегну непотребан стрес, што их чини отпорнијим од других.
♍ Девица – здравље на првом месту
Перфекционизам Девица често је усмерен на тело и здравље. Оне воде рачуна о исхрани, редовно анализирају своје стање и негују превентиву. Такав приступ им даје велику предност у избегавању болести и у усвајању навика које продужавају живот.
♉ Бик – уживање са мером
Бикови воле удобност и задовољства, али никада не прелазе границу. Њихова потреба за стабилношћу води их ка здравом и мирном животу. Природа, физичка активност и квалитетна храна њихови су савезници, док их емоционална постојаност чува од изненадних потреса.
Заједничка црта ова три знака је равнотежа – између тела и духа, уживања и дисциплине, емоција и разума. Управо тај баланс доноси им дуговечност и чини да, према астролозима, живе дуже и испуњеније од осталих.