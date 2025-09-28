ИНСТАГРАМ СЕ МЕЊА: Нови алгоритам, нова правила ФОКУС НА ТРИ КЉУЧНЕ СТВАРИ
Инстаграм мења алгоритам – све ће бити другачије, а пажња ће бити усмерена на три главне области.
Након што су се похвалили да је број месечно активних корисника премашио три милијарде, из Инстаграмa су објавили какве промене припремају.
Извршни директор Мете, Марк Закерберг, ове седмице је истакао да је број месечно активних корисника Инстаграмa премашио три милијарде.
„Какву смо невероватну заједницу изградили овде“ – написао је на свом Инстаграм профилу. Ово је већ трећа Метина платформа чији број корисника премашује три милијарде, уз Facebook и WhatsApp.
Закерберг је Инстаграм купио 2012. године за милијарду долара, што је тада сматрано високим износом. Данас се показало као изузетан пословни потез, јер је Инстаграм постао права фабрика новца и једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свету.
Фокус на три ствари
Инстаграм је број од милијарду корисника пробио још 2018. године, а раст је настављен и даље. Први човек платформе, Адам Мосери, истакао је да су последњих година највише допринеле три ствари: директне поруке, Reels и препоручени садржај.
„Због тога ћемо наставити да се фокусирамо на те производе и преоријентисати апликацију више око DM-ова, Reels-а и препорука током наредних месеци“ – најавио је Мосери.
Корисници могу очекивати да ће им се све више приказивати Reels видео снимци, као и садржај особа које не прате, али који алгоритам препоручује.
Прилагођавање алгоритма
Инстаграм ће током следећих месеци тестирати нове начине на које корисници могу прилагодити алгоритам који препоручује садржај на Reels-има. Накнадно би се те промене могле применити и на општи feed. Корисници ће моћи да мењају теме које их интересују, тако да ако више не желе да виде одређени садржај, то ће моћи да прилагоде у подешавањима.
Поред промена у алгоритму и препорукама, у плану су и новитети у интерфејсу. Најављена је измена траке за навигацију на дну апликације – виртуелно дугме за отпремање садржаја могло би бити замењено линком за директан приступ порукама.
На крилу ових промена, Мосери и Закерберг се надају да ће број корисника наставити да расте, а остаје да се види када ће платформа достићи 3,5 милијарде корисника, преноси Zimo.