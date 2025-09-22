НИЈЕ СВЕ У ХРАНИ Ове свакодневне навике могу драстично побољшати здравље црева, ЈЕДНА ЈЕ ПОСЕБНО МОЋНА
Одушевићете се колико бенефита могу донети вашем организму.
Здравље црева не зависи само од исхране – постоје и свакодневне навике које могу значајно допринети богатству и равнотежи нашег цревног микробиома.
Ево неколико изненађујућих начина како да га побољшамо:
• Љубљење – Током пољупца преноси се огроман број микроба. Ако особа с којом се љубите има здрав орални микробиом, то може позитивно утицати на ваш.
• Контакт са природом – Ходање босо, боравак у природи и рад у башти излажу нас корисним микробима из земље, што побољшава разноврсност цревне флоре.
• Хлађење скроба – Куване намирнице богате угљеним хидратима (попут кромпира, тестенине или пиринча), ако се охладе и затим поново поједу, постају извор тзв. резистентног скроба који храни "добре" бактерије у цревима.
• Дубоко дисање – Смањење стреса кроз контролисано дисање може директно побољшати варење и функцију црева јер се активира "одмор и варење" систем тела.
• Тамна чоколада – Она садржи полифеноле и влакна која хране корисне бактерије. Важно је бирати ону са високим процентом какаоа (75%+).
• Гргољање, певање и смех – Ове активности стимулишу вагусни нерв који повезује мозак и црева, побољшавајући покретљивост и равнотежу микробиома.
• Кућни љубимци – Живот са псима и мачкама доприноси богатијем микробиому, јер се микроби из њихове средине преносе на нас. Посебно су корисни за децу, али и за старије.
Брига о цревима не мора да се своди само на ферментисану храну.
Мале, свакодневне промене – више додира са природом, мање стреса, физички контакт са другима (и љубимцима) – могу учинити чуда за здравље целог тела, извор РТС.