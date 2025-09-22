Да ли сте пробали кафу с маслацем? ОВАЈ ТРЕНД С ТИБЕТА ЈЕ ЗАЛУДЕО СРБЕ Нутриционисткиња објашњава зашто
Да ли сте некада пробали кафу са маслацем?
Звучи необично, али овај тренд са Тибета све је популарнији. Требало би да даје више енергије, дуже држи ситост и да је боља од обичне шољице еспреса, а да ли је то баш тако открива нутрициониста Бранка Мирковић.
Бранка је истакла да можете користити било коју кафу, а кашичицом којом сте мешали кафу, захватите мало маслаца и ставите у њу.
Можете кокосово уље, мцт уље које користе спортисти, изванредно, може и да се комбинује, а чак и да се стави једно жуманце. Отприлике 100 калорија има та кашичица уља или мцт уље. Углавном, ако попијете ту кафу ујутру, период који можете да издржите је осам сати. Важи и за фастинг. Онај ко је на кето програму, ко је на фастингу, аутофагији.
Није препоручљиво за све
Онај ко има инсулинску резистенцију ипак не би, они морају да имају другачији начин исхране, труднице, деца - каже нутриционисткиња додајући:
- Добијате снагу, имате калорије, али не подиже се глукоза, пише Прва ТВ.