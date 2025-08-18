(ФОТО) КАФА МАЊЕ ОД 200 ДИНАРА, ЛЕЖАЉКЕ 300 Плажа Тарзан је једна од најлепших у земљи- На само сат времена од Новог Сада чека вас оаза мира са песком и чистом Савом
До плаже Тарзан, у месту Прогар са нешто више од 1300 становника, из Новог Сада треба возити око сат времена
На мање од сат времена вожње од Београда, у близини села Прогар у општини Сурчин, налази се Тарзан плажа - место које изгледа као да је случајно заборављено на мапи, али намерно сачувано за оне који траже аутентичан мир, хладовину и чисту реку. До саме плаже води шумски пут који већ на први корак наговештава да улазите у другачији свет - онај без бетона, журки и крцатих сплавова.
Тарзан плажа смештена је на левој обали Саве и добила је име по легендарном конопу закаченом за дрво, с ког се скаче у воду. Управо тај "тарзан" симболизује дух овог места - опуштено, природно, једноставно. Нема луксуза, али има све што вам стварно треба.
Од кафе до рибљих специјалитета
Овде нећете наићи на класичне ресторане и кафиће, али зато постоји симпатичан импровизовани бар од дрвета, у пријатном хладу.
Ту можете да попијете домаћу кафу за мање од 200 динара, као и еспресо или капућино.
Што се хране тиче, избор није велики, али довољно је да се нађе понеки рибљи специјалитет - пржена риба, рибља чорба, гирице или слично, таман колико треба да употпуни угођај.
Уосталом, у оваквом амбијенту, тешко да вам ишта више недостаје.
Цена лежаљки је око 300 динара, али многи више воле да се сместе директно на траву или песак, под крошњама које пружају природан заклон од сунца. Нема буке, нема музике, нема продаваца који вичу. Само шум Саве, понеки зов птице и смех оних који се љуљају на конопу и скачу у воду.
Тарзан плажа није место за оне који траже аниматоре, лежаљке у пет редова и коктеле у фенси чашама. Ово је место за људе који желе да буду боси, да забораве на телефон и да осете како изгледа прави летњи дан у природи.
Једина мана јесте што нема тушева нити спасилаца. Али то је и део њеног шарма. Овде све функционише по принципу: понеси шта ти треба, остави све како си затекао и уживај максимално у минимализму.
За оне који желе предах од Београда, без да путују сатима до мора, Тарзан плажа је савршен избор. Чиста вода, пристојне цене, довољно хлада и осећај као да сте негде далеко. А заправо сте ту, надомак града.