ПОТРАГА ЗА НЕСТАЛИМА И ДАЉЕ ТРАЈЕ
НОЋ УЖАСА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Преврнуо се чамац са 11 путника СУМЊА СЕ ДА ЈЕ ЈЕДНА ОСОБА СТРАДАЛА
Ноћас је дошло је до превртања чамца са више особа на Дунаву у близини Бачке Паланке односно на потезу ка Бачком Новом Селу.
Више особа завршило је у води након превртања.
На терену су припадници хитних служби из Србије и Хрватске.
Како "Блиц" незванично сазнаје, на чамцу који је пловио Дунавом било је 11 држављана Кине. Према незваничним информацијама најмање једна особа је преминула, док се за двоје или троје њих још увек трага.
Такође, на лицу места налази се Специјалистички тим ради спасавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад.
На лицу места налазе се такође и екипе Хитне помоћи и полиције.
Још увек се трага за неким од путника са чамца. Више информација биће познато након званичног саопштења надлежних органа.