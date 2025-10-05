КРВНИЧКИ МУЧИЛИ СВОГ ЦИМЕРА Двојица лишена слободе, жртви нанели тешке телесне повреде
05.10.2025. 22:40 23:48
Коментари (0)
Полиција у Београду ухапсила је у суботу Н.З. (26) и М.М. (19) због постојања основа сумње да су свог цимера крвнички мучили и нанели му тешке телесне повреде, сазнаје Телеграф.рс.
Како сазнајемо они су свог цимера А.М. (37) везали у стану у Борчи, а потом му је Н.З. задао више удараца рукама, ногама и гуменим чекићем по глави и телу. Читав призор крвничког злостављања немо је посматрао М.М. који је читав догађај и снимио.
Повређеном је указана лекарска помоћ у КБЦ Земун.
Лекари су му констатовали тешке телесне повреде.