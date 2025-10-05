ГУВЕРНЕР КАЛИФОРНИЈЕ ИЗГУБИО ЖИВЦЕ Тужиће Трампову администрацију због националне гарде
САКРАМЕНТО: Гувернер Калифорније Гевин Њусом изјавио је данас да ће тужити администрацију америчког председника Доналда Трампа, због распоређивања 300 припадника Калифорнијске националне гарде у америчкој савезној држави Орегон.
"Након што је савезни суд блокирао његов покушај федерализације Националне гарде Орегона, Доналд Трамп распоређује 300 припадника Калифорнијске Националне гарде у Орегон. Они су сада на путу", рекао је Њусом у објави на платформи X, преноси Ројтерс.
Њусомова објава уследила је након пресуде америчког савезног судије, којом је Трамп привремено спречен да распореди 200 војника Националне гарде Орегона у град Портланд.
Судија је спречио Трампа да пошаље трупе најмање до 18. октобра, наводећи у образложењу своје одлуке да нема доказа да су недавни протести захтевали тај потез.
"Ово је запањујућа злоупотреба закона и моћи. Трампова администрација без извињења напада саму владавину права", рекао је Њусом у посебној изјави.