АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБРАЋА СЕ ЈАВНОСТИ Могући су превремени председнички и парламентарни избори, обичан народ супроставио се покушајима уништавања Србије
Председник Србије Александар Вучић гост је емисије "Хит Твит" на ТВ Пинк, а говори о најактуелнијим темама у Србији.
Осим председника Србије, гост је и Драгана Митровић, професорка ФПН.
На самом почетку, председник Вучић се осврнуо на 25. годишњицу 5. октобра.
"Никада не бих посебно анализирао тај дан, много је важан резултат који је уследио."
"Било је између 80.000 и 85.000 људи, али волимо увек да додајемо. Никад не бих анализирао посебно тај дан и шта се тад збивало, много је важније шта се после тог дана збивало и резултат. Служили смо страним интересима и обављали прљав посао који су тражили. Испоручили смо председника Хашком трибуналу, шта год ја о њему мислио и многе друге Србе, мислећи да ћемо да добијемо дан више на власти или они који су тад били на власти.
"Имали смо при томе одвајање држава, Србије и Црне Горе, затим је Црна Гора отишла у референдум. Одлуку о отцепљењу Косова су донели 2008. године. То су резултати. Најважнији за народ резултат је тај да смо остали без 550.000 радних места" рекао је Вучић.
"Мени је остало још званично годину и по дана до краја мандата. Вероватно ће тај мандат трајати краће и ићи ћемо вероватно на председничке и парламентарне изборе. Близу сам крају свог мандата. Не желим да мењамо устав, нећу да се кандидујем за председника. Ово што сте ми пустили показује неколико ствари: незрелост, неозбиљност и неодговорност људи који нису ништа научили из сопственог искуства неуспеха и никад то неће научити."
"По доласку на власт желео сам да се обрачунамо са криминалом и корупцијом. Морали су да постоје одговорни за све пљачке и ствари које су се догађале нашем народу у претходном периоду, али никада нисам желео да се обрачунавам са политичким противницима и дајем такве изјаве. Ћеркама функционера су секли косу, па се питајте ви који имате ћерке, да неко ћерки вашој одсече косу шта бисте радили. И то је једини ниво о чему они могу да говоре. Ја се нисам светио ни онима који су разорили нашу војску. То је било као неко мало веће ловачко удружење и ништа више од тога, и то је намерно урадио.
"Да поново добијем мандат, ја бих опет мислио исто - на власти морају да буду нормални људи, који разумеју слојевитост друштва. Ово вам показује кроз шта ми пролазимо већ 11 месеци и спреман сам вечерас да говорим детаље о којима нисам до сада говорио. У ових 11 месеци није највећи проблем био у новцу споља, не искључиво, као ни унутра, него што су све наше вредности нападнуте, пристојан нормалан живот, а и у ових 11 месеци су нападнуте све државне институције, и разорене; од просвете, високог школства, здравства, тужилаштва, судства, полиције, државне управе, све. На страшан начин. Први пут ћете вечерас да чујете, из потпуно приватних извора смо дошли до информација. Немогуће је било да то нисмо приметили. Зато што је неко желео да то не приметимо. Такође, веровали или не, иако је трајала револуција и сви смо знали, плаћена добрим делом споља, наравно да има људи који верују у то и који су одушевљени тиме, можете ли да верујете да ми за првих седам месеци нисмо имали ниједан снимак са пленума. Ми смо променили ствари од 15. фебруара, донели смо одлуку да се боримо, без обзира на државне институције. Добили смо снимке са пленума где студенти улазе, сами су то слали медијима.
"Кад смо схватили да је цео систем урушен, бавили смо се свим другим стварима, рачунајући да је свако радио свој посао, а мало ко је. Комплетна оператива није само заказала него, или ћутала или радила за другу страну. Сазнали смо ко је достављао информације о звучном топу. Једно лице је С. Н. иницијала из полиције, више информација је достављао, служили су се полуинформацијама."
О снимцима са надстрешнице
"Добили смо снимке са надстрешнице, 3 сата пред пад надстрешнице ми видимо како унезверено шета Миша Бачулов, а то нам нико није рекао из полиције. Зашто то нико није знао" упитао је председник.
"Што нам нико није рекао "можда ту постоји неки траг"? Замислите да је истина да се нешто друго догодило, како сте ви знали већ 2. шта се догодило без вештачења? Како то да 11 месеци нико од нас не зна да постоје снимци да се нека чудна лица виде? На основу чега су закључили да су они већ 2. новембра, дан после несреће, знали шта је узрок?
"Зашто су поједине структуре у држави криле све ово? Било је у реду да се то зна, да се позове на разговор, да сви други могу то да виде. Одмах је прихваћена једна једина верзија, а то је корупција. Нико није изнео ниједан доказ. Говорили сте о фирмама блиским режиму, нико нам ништа није показао, сем што малтретирате породице. Нико корупцију не само да није никада доказао, а видећете и да неће, то је био посао с којим се свако поноси, уобичајен, да се гради и нико не може тај понос да ми одузме. Наравно да сам тужан и да желим правду. Само је гора трагедија од овога да се оптужи неко ко није крив, а ми смо унапред донели пресуду и онда се кренуло с тим...
"Плету мрежу не би ли на крају ухапсили мене и спровели револуцију до краја. Не могу да ми пронађу паре, богатство, не могу да ми пронађу ништа.
"Причали су о корупцији а нико динара није платио ништа. Са Трампом нису успели да ме посвађају, иако ми то тема није вечерас. Ти људи су имали план и за 15. март и за неке друге датуме. Изненадили су се ванинституционалном отпору који је постајао све снажнији. Нису могли ништа и тада су то разумели и већ од маја крећу њихове жалопојке, када су схватили да време одговорности долази. Схватили су да ће обични људи да им се супротставе јаче него што су мислили. Нисам љут на РТС, али су важну улогу одиграли.
"14. фебруара је прва вест била, не обележавање празника Сретење, већ о студентима који долазе из различитих делова у Крагујевац да то обележе, па тек онда Сретење. Од 20. новембра је емисија сваки почетак посветила протестима, онда се то интензивира. Од 5. септембра извештавају и са честим формулацијама "град је стао". Неприметно, да се народ навикава, да то буде нова реалност, да се шири мржња и таква емоција, а онда убацују људске елементе додатне емоције како би те блокадере представили на најлепши начин "улепшавају учионице" и тако даље. То је радила Радио Телевизија Србије.
"28.02. председник Србије у Бору, кратко укључење. Два минута касније следи укључење из Ниша, три пута дуже, како студенти пристижу, јер је важно да се припреме. Онда каже "одјекнула је тишина", како сам ја то рекао, тог тренутка сам постао "зликовац".
"Ствари у држави нису идеалне, али смо их ставили под контролу"
"Тужиоци свакога ко би их погледао попреко, пипнуо или несрећним случајем ударио аутомобилом, оптужни акт би био "покушај убиства", а блокадери који нападају чак и полицајце не добијају ни притвор. То је монструозно организовано да урушавање земље, да се успешно и са толико новца може поновити.
"Знате ли која је вест интересантна? Посебна пажња се сваког дана посвећује бициклистима који су лажно ишли до Стразбура. Нисам знао да је Стразбур у Србији" каже Вучић.
"Сви ови људи су плаћени дневницама, сваки бициклиста, тркач, мотоциклиста има дневницу која никад није мања од 50 евра. Само израчунајте колико стотина милиона то кошта и ко то плаћа.
"Хапсили су оне који су се бранили, не једном већ много пута. Поносан сам на чињеницу што смо увек реаговали благо, мирно. Ствари у држави нису идеалне, али смо их ставили под контролу. Они више немају никакве шансе.
"Хтели су да сруше државу, нападнуту са свих страна! Сада немају никакве шансе" рекао је Вучић.
"Када смо позвали људе из Кобри везано за мобилизацију на КиМ, то је једина јединица која је имала 100 одсто одзив, ниједан младић ни девојка нису одбили.
"Нису то радили по први пут сад, то су радили увек. Таквих имате 5 одсто и то је то. Ја сад знам да је готово јер сад знам да су ствари другачије у систему. Прошло време, прошао воз. Сад је важно да ми без осветничког расположења успоставимо систем у којем ће се поштовати устав. То су ствари које морамо да урадимо у наредном периоду а имаћемо других задатака, много важних.