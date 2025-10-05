light rain
КРАЈИШНИЦИ ОДЛИЧНО ЗНАЈУ КО СЕ О ЊИМА БРИНЕ Рајић: Они нису у Книну због Пицуле, Косор и политике Загреба ЈАСНО ЈЕ КО ИХ ЈЕ ДИСКРИМИНИСАО ДО 2012.

05.10.2025. 20:08 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
рајић
Фото: Принтскрин YouTube / Корени тв

Државни секретар за државну управу и локалну самоуправу Предраг Рајић изјавио је да Крајишници одлично знају ко се брине о њима реагујући на писање Јанка Веселиновића на друштвеним мрежама да су они због политике Милошевића, Шешеља и Вучића у Ковилову.

-Крајишници нису у Книну због Пицуле (вашег покровитеља), Ј. Косор (вашег фана) и политике Загреба. Истог оног Загреба ком се дивите, од ког тражите подршку при покушају рушења сопствене државе. Крајишници одлично знају ко се о њима брине, али и ко их је дискриминисао до 2012. - написао је Рајић на друштвеној мрежи X.

 

предраг рајић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
