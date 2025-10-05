ЕКСПЛОЗИВНА НАПРАВА У ЛАПЉЕМ СЕЛУ Ручна граната пронађена у близини дечјег игралишта
05.10.2025. 19:50 19:55
Коментари (0)
Код стамбених зграда у Лапљем Селу у АП Косову и Метохији, у близини дечјег игралишта, данас је пронађена експлозивна направа.
Како сазнаје Танјуг, ради се о ручној гранати коју је међу дрвима за огрев пронашла породица која живи у једној од стамбених зграда.
Након тога су, како су испричали, обавестили тзв. косовску полицију.
Уместо припадника Кфора, припадници тзв. косовских безбедносних снага извршили су увиђај.