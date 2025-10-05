ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ Рок за пријаву продужен до 10. октобра
Рок за пријаву на конкурс за ученичке стипендије и кредите продужен је до 10. октобра због, како је саопштило Министарство просвете, великог интересовања ученика.
Ученичке стипендије се дају неповратно, док се ученички кредити враћају у случају да ученик не испуни услове прописане конкурсом.
За доделу ученичких стипендија се могу пријавити ученици првог разреда средње школе који су у свим разредима од петог до осмог разреда основне школе постигли одличан општи успех, односно ученици од другог до четвртог разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех.
На овај конкурс се могу пријавити и ученици средњих школа од првог до трећег разреда средње школе, који се школују за образовне профиле у трогодишњем трајању који су према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ) утврђени као дефицитарна занимања.
Пријава се врши електронски, путем Портала за пријављивање на конкурс за ученичке и студентске кредите и стипендије.
За додатна појашњења и подршку за пријаву на Портал за кредите и стипендије може се обратити мејлом на [email protected]