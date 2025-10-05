moderate rain
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС СЕ ОБРАЋА НАЦИЈИ Открива многе ствари које до сад нисте чули

05.10.2025. 11:57 12:26
Председник Србије Александар Вучић биће гост специјалне емисије "Хит твит" у недељу у 21 час на телевизији Пинк.

-Никада на овакав начин нисам најављивао ниједну емисију. Никада, у претходних 13 година. Знам да то мођда неће имати велики ефекат, јер ће лавине лажи покушати да затрпају оно што ћу вечерас рећи, али вас, ипак, молим да гледате Хит Твит од 21 час на Тв Пинк. БНиће много ствари које до сада нисте чули - написао је председник Вучић на Инстаграму.

 

