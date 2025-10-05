ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС СЕ ОБРАЋА НАЦИЈИ Открива многе ствари које до сад нисте чули
05.10.2025. 11:57 12:26
Председник Србије Александар Вучић биће гост специјалне емисије "Хит твит" у недељу у 21 час на телевизији Пинк.
-Никада на овакав начин нисам најављивао ниједну емисију. Никада, у претходних 13 година. Знам да то мођда неће имати велики ефекат, јер ће лавине лажи покушати да затрпају оно што ћу вечерас рећи, али вас, ипак, молим да гледате Хит Твит од 21 час на Тв Пинк. БНиће много ствари које до сада нисте чули - написао је председник Вучић на Инстаграму.