КРИПТОВАНИ ТЕЛЕФОНИ ПРОНАЂЕНИ Експлозија у стану у Косовској добија нови заплет
05.10.2025. 12:06 12:15
У стану у Косовској улици у ком је мушкарац активирао експлозивну направу припреману за ликвидацију и погинуо у експлозији, пронађени криптовани телефони.
Како открива извор још се ради на њиховом потпуном дешифровању, али су одређени докази већ пронађени. Сумња се да је експлозивну направу припремала група повезана са "врачарцима" и кавачким кланом. Надимак који је откривен у криптованим телефонима већ се појављивао и познат је истражитељима. Везује се за организацију убиства Н. С. П., али и неке друге ликвидације - открива извор, преноси Курир.
Н. С. П., подсетимо, убијен је у децембру прошле године на спавању, у својој кући. Нападачи су улетели у кућу и пуцали у њега док је спавао у кревету са трудном вереницом.