ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ У БЕОГРАДУ Мушкарац бацио на под девојчицу, чупао за косу и ударао на очиглед пролазника (ВИДЕО)

05.10.2025. 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Најновија вест
Фото: дневник

У тржном центру у Београду данас је дошло до инцидента у којем је један мушкарац физички насрнуо на девојчицу.

Према речима очевидаца, како преноси Телеграф, мушкарац је девојчицу наводно ударао, давио и бацао на под.

Како Телеграф незванично сазнаје, до сукоба је дошло након што је девојчица наводно покушала да опљачка једног посетиоца центра.

Полиција је одмах позвана на лице места, а инцидент је изазвао шок међу присутнима.

Многи коментари на друштвеним мрежама указују на огорчење због пасивности сведока: "Јел нормално да сви гледају и нико да јој помогне?", "Шта кад се ово деси вашем детету?"

О случају је обавештена надлежна полиција која утврђује све околности догађаја.

Језиву сцену можете погледати ОВДЕ.

девојчица Београд
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
