ЕВАКУИСАНО 10 ОСОБА У СРБИЈИ ЗБОГ СНЕГА Ванредна ситуација у овим местина, путеви непроходни, проблеми са струјом (ФОТО)
Ватрогасци-спасиоци евакуисали су десет особа у општинама, у централној и југоисточној Србији у којима је проглашено ванредно стање због јаких падавина, изјавио је данас помоћник начелника Управе за Ватрогасне-спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације Милош Миленковић.
Он је за РТС навео да су од почетка октобра због екстремних временских услова имали укупно 24 интервенције, у којима је учествовало 84 ватрогасаца-спасилаца са 33 возила и седам пумпи.
Миленковић је казао да су углавном у питању била уклањања стабала које су оборили снежни наноси, пражњење воде из поплављених подрума, али и да су спасили групу деце која је, на екскурзији, због снега остала заглављена у делу планине Дивчибаре.
Проглашена ванредна стања у више места
Ванредна ситуација тренутно је проглашено у три локалне самоуправе и делу општине Ариље, али Миленковић незванично наводи и да ће ванредна ситуација вероватно бити проглашена и у општини Лучани због проблема у снабдевању струјом.
Проблеми са струјом
"Нова Варош, Прибој и Пријепоље такође имају потешкоће са снабдевањем електричном енергијом, као и Горњи Милановац, Прокупље, општина Мерошина. Путни правци су непроходни у делу општине Црна Трава, све службе ради на нормализацији, као и у једном делу планине Голија", навео је Миленковић.
Он је додао и да је у највећем делу Србије нормализовано снабдевање водом, да нема опасности од изливања река, а да од Републичког хидрометеоролошког завода има назнаке да ће доћи до благог раста температуре у предстојећим данима.