ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ОВУ ЕВРОПСКУ ЗЕМЉУ Чекају се извештаји о материјалној штети и повређенима
05.10.2025. 11:48 11:55
Коментари (0)
У 11.08 часова забележен је земљотрес јачине 5.2 степена.
У 11.08 часова забележен је земљотрес јачине 5.2 степена.
Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забележен је у недељу, 5. октобра 2025 у 11.08 часова у Норвешкој.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 71.2924 и дужине 7.8649, близу острва Јан Мајен.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 12 километара испод површине земље.