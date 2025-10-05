moderate rain
ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ОВУ ЕВРОПСКУ ЗЕМЉУ Чекају се извештаји о материјалној штети и повређенима

05.10.2025. 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
земљотрес
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

У 11.08 часова забележен је земљотрес јачине 5.2 степена.

У 11.08 часова забележен је земљотрес јачине 5.2 степена.

Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забележен је у недељу, 5. октобра 2025 у 11.08 часова у Норвешкој.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 71.2924 и дужине 7.8649, близу острва Јан Мајен.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 12 километара испод површине земље.

