ЏАБА СМО СЕ РАДОВАЛИ ЛЕПОМ ВРЕМЕНУ Најновија временска прогноза ће вас разочарати
Сутра ће у Србији бити претежно облачно и хладније време, изнад већег дела местимично с кишом, на високим планинама јужне Србије ујутро и пре подне са слабим снегом, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
На северу Србије очекује се углавном суво време.
Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.
Најнижа температура биће од 5 до 11 степени, а највиша од 10 до 16.
У Београду се сутра очекује претежно облачно време, повремено са слабом кишом.
Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар.
Најнижа температура биће око 9 степени, а највиша око 13.
У уторак се очекује претежно облачно време, у Војводини суво, у осталим крајевима местимично с кишом. Више падавина очекује се на истоку и југоистоку Србије.
Затим ће уследити променљиво облачно и топлије време са сунчаним интервалима, само у среду ујутро и пре подне на истоку и југу са кишом.
Највиша температура у већини места биће од 17 до 21 степен.
Почетком наредне седмице уследиће ново наоблачење с кишом.