ЏАБА СМО СЕ РАДОВАЛИ ЛЕПОМ ВРЕМЕНУ Најновија временска прогноза ће вас разочарати

05.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник (А. Савановић)

Сутра ће у Србији бити претежно облачно и хладније време, изнад већег дела местимично с кишом, на високим планинама јужне Србије ујутро и пре подне са слабим снегом, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

На северу Србије очекује се углавном суво време. 

Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.

Најнижа температура биће од 5 до 11 степени, а највиша од 10 до 16.

У Београду се сутра очекује претежно облачно време, повремено са слабом кишом. 

Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар. 

Најнижа температура биће око 9 степени, а највиша око 13.

У уторак се очекује претежно облачно време, у Војводини суво, у осталим крајевима местимично с кишом. Више падавина очекује се на истоку и југоистоку Србије. 

Затим ће уследити променљиво облачно и топлије време са сунчаним интервалима, само у среду ујутро и пре подне на истоку и југу са кишом. 

Највиша температура у већини места биће од 17 до 21 степен. 

Почетком наредне седмице уследиће ново наоблачење с кишом.

