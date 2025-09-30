"Новац тршити на метке и ракете, а не на састанке"
„Они пљују, ми ударамо. Је ли то у реду?“ ТРАМП ПОДРЖАО КРАЈ "ВОУК" КУЛТУРЕ У ВОЈСЦИ Ево који му је план за "опасне градове"
КВАНТИКО: Амерички председник Доналд Трамп подржао је данас, на скупу са америчким генералима у бази Квантико у Вирџинији, крај "воук" културе у америчкој војсци који је претходно прогласио минисртар одбране Пит Хегсет и навео да жели да Министарство одбране "користи опасне градове као полигоне за обуку за војску и Националну гарду".
Трамп је на састанку са војним званичницима који су изненада позвани у Вирџинију из целог света, рекао да ће Хегсет ускоро објавити велике реформе усмерене на поједностављивање набавки и убрзавање продаје војне опреме у иностранству.
Трамп је изјавио да његова администрација размишља о томе да америчка војска буде већа.
Размишљамо о томе да је учинимо већом, јер имамо много људи. Лепо је што ћемо моћи да отпустимо људе на основу заслуга и то оне који нису заиста квалификовани из било ког разлога, физичког разлога, менталног разлога, више их не морамо примати, рекао је он, преноси Си-Ен-Ен.
Како је навео, није задовољан претходним људима који су обављали високе положаје у војсци.
Трамп је рекао да је организовање данашњег скупа представљало известан трошак, иако не велик, али да би он радије да се новац троши на метке и ракете.
Трамп је рекао и да је гледао како медији извештавају о пљувању по америчким трупама, додавши да би нова политика требало да буде "они пљују, ми ударамо".
Људи стоје, уста су близу уста, пљују на њих и вичу на њих. А тај војник који стоји тамо, жели да нокаутира ту особу, али му није дозвољено да било шта уради. Ја кажем, они пљују, ми ударамо. Је ли то у реду? Мислим да јесте, они пљују, то је нова ствар. Они пљују, ми ударамо, рекао је Трамп.
Председник САД је генералима поручио да ако војна или полицијска возила буду погођена циглама или другим предметима, официри треба да "раде шта год желе".
Рекао је и да су поједини ратни бродови америчке морнарице ружни и да се њему, као естетски настројеној особи, не свиђа како се неки од бродова праве.
Хегсет је претходно на скупу у Квантику изјавио да ће у америчкој војсци и мушкарци и жене морати да испуњавају мушки ниво физичке спремности, као и да више не жели да види "дебеле генерале и адмирале или гојазне војнике у борбеним формацијама".
Такође је рекао да више неће бити "токсичног идеолошког смећа које је заразило министарство одбране".
Нема више месеца идентитета, канцеларија Министарства за идентификацију и безбедност, момака у хаљинама. Нема више обожавања климатских промена, нема више подела, ометања или заблуда о полу, изјавио је Хегсет.