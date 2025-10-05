(ФОТО) ХОРОР СЦЕНЕ НАКОН МАСОВНОГ РУСКОГ НАПАДА НА ЗАПАД УКРАЈИНЕ Погинула четири члана исте породице, околина претворена у рушевине
КИЈЕВ: У масовним у руском нападима на Лавовску области на западу Украјине током поподневних сати погинула су четири члана једне породице у селу Лапаивка, саопштила је данас полиција Лавовске области.
"Полиција Лавовске области наставља да документује последице комбинованог напада ракетама и дроновима на град и регион. Од 16.00 часова, четири особе су погинуле, а осам је повређено", наводи се у саопштењу које је објављено на Фејсбуку, преноси Укринфом.
Львівщина: 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки, - ДСНС
Область понад п’ять годин перебувала під комбінованими ударами з боку російських військ.
📸 ДСНС pic.twitter.com/HyM7vD6ixp
— Ukrinform (@UKRINFORM) October 5, 2025
Како је наведено, полиција је примила 173 пријаве о штети и уништењу имовине.
До сада су истражитељи евидентирали штету на стамбеним зградама, индустријским објектима, образовним установама, верским објектима, складиштима, гаражама и аутомобилима.
Техничари за експлозиве испитују места напада.