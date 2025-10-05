moderate rain
(ФОТО) ХОРОР СЦЕНЕ НАКОН МАСОВНОГ РУСКОГ НАПАДА НА ЗАПАД УКРАЈИНЕ Погинула четири члана исте породице, околина претворена у рушевине

05.10.2025. 23:35 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
рат
Фото: ДСНС Львівщини

КИЈЕВ: У масовним у руском нападима на Лавовску области на западу Украјине током поподневних сати погинула су четири члана једне породице у селу Лапаивка, саопштила је данас полиција Лавовске области.

"Полиција Лавовске области наставља да документује последице комбинованог напада ракетама и дроновима на град и регион. Од 16.00 часова, четири особе су погинуле, а осам је повређено", наводи се у саопштењу које је објављено на Фејсбуку, преноси Укринфом.

Како је наведено, полиција је примила 173 пријаве о штети и уништењу имовине.

До сада су истражитељи евидентирали штету на стамбеним зградама, индустријским објектима, образовним установама, верским објектима, складиштима, гаражама и аутомобилима. 

Техничари за експлозиве испитују места напада.

