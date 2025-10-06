overcast clouds
ПОДГОРИЦА У ШОКУ Убијен вођа цетињског огранка "шкаљараца"

06.10.2025. 07:21 07:28
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Дневник

ПОДГОРИЦА: Тело мушкарца које је пронађено код плаже Трстено у Црној Гори идентификовано је као Бобан Сјеклоћа (33) са Цетиња, а који је према незваничним информацијама које преноси РТЦГ, био означен као један од вођа цетињског огранка "шкаљарског клана".

Тело са прострелним ранама јуче поподне су пронашли ватрогасци, који су први стигли на лице места након што је првобитно пријављена саобраћајна несрећа.


Током увиђаја, утврђено је да се ради о намерној ликвидацији.

Сјеклоћа је био у бекству и обухваћен је оптужницом Специјалног државног тужилаштва за шверц кокаина и организовани криминал.

Такође, био је оптужен за помагање у убиству Андрије Газиводе и Пера Мухадиновића на Цетињу 2020. године.

У јануару ове године, полиција је на Цетињу спроводила акцију трагања за Сјеклоћом.

Био је познат и по умешаности у регионалну полицијску акцију током које је наводно спречена ликвидација припадника ривалског "кавачког клана".

Полиција се до касно синоћ није званично оглашавала о убиству.

Прилази месту догађаја били су блокирани.

шкаљарски клан ликвидација подгорица
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Хроника
