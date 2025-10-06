(ВИДЕО) ВУЧИЋ ОБЕЛОДАНИО Миша Бачулов се шетао на Железничкој станици САМО ПАР САТИ ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ
Председник Србије Александар Вучић показао је вечерас у Хит Твит-у снимак испред надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду снимљен само пар сати пре пада исте.
Каже и да данас не верује у то да је била саботажа на надстрешници у Новом Саду.
- И данас не верујем у то. Не искључујем могућност. Тек пре неколико дана смо добили снимке са надстрешнице и видели нека позната лица за која нисмо знали да су ту били. Видимо како Миша Бачулов туда неколико сати пре пада надстрешнице туда унезверено шета. Не кажем да је нешто урадио, али зашто то нико није знао? - казао је он.
Ђуро Раца је навео да су нека лица видета пре пада надстрешнице, али тада нису узети снимци после његове кривичне пријаве.
- Што нас нису обавестили да постоји неки траг? - пита Вучић, али додаје да још верује у званичну верзију пада надсрешнице.
Пита и како то да 11 месеци се не зна за то да се виде лица за која је чудно да се виде на том месту.
Како су већ 2. новембра, дан после несреће, знали шта је узрок? - питао је Вучић.
- Зашто су поједине структуре у држави криле све ово? Било је у реду да се то зна, да се позове на разговор, да сви други могу то да виде. Одмах је прихваћена једна једина верзија, а то је корупција. Нико није изнео ниједан доказ. Говорили сте о фирмама блиским режиму, нико нам ништа није показао, сем што малтретирате породице. Нико корупцију не само да није никада доказао, а видећете и да неће, то је био посао с којим се свако поноси, уобичајен, да се гради и нико не може тај понос да ми одузме. Наравно да сам тужан и да желим правду. Само је гора трагедија од овога да се оптужи неко ко није крив, а ми смо унапред донели пресуду и онда се кренуло с тим.
- Плету мрежу не би ли на крају ухапсили мене и спровели револуцију до краја. Не могу да ми пронађу паре, богатство, не могу да ми пронађу ништа.
(kurir.rs)