ВУЧИЋ ДАНАС У ДРАЧУ Лидери региона на самиту Процеса Брдо-Бриони о будућности Балкана

06.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
ДРАЧ: Председник Републике Србије Александар Вучић боравиће данас у Албанији, где ће учествовати на самиту Процеса Брдо-Бриони, који ће бити одржан у Драчу, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.

На састанку у Драчу, шефови држава учесница Процеса Брдо-Бриони разговараће о јачању европске перспективе целог региона и убрзању процеса приступања Европској унији, јачању регионалне стабилности и добросуседских односа, као и о економској и друштвеној трансформацији земаља Југоисточне Европе.

Посебна пажња биће посвећена задржавању младих људи пружањем бољих могућности за живот и рад, као и јачању сарадње у области запошљавања, саопштили су организатори.

Очекује се прихватање Заједничке декларације шефова држава учесница Процеса Брдо-Бриони, којом би се потврдила посвећеност подршци европским интеграцијама и инклузивној сарадњи са циљем мирне, снажне, стабилне, просперитетне и уједињене Европске уније, и потврдио наставак промоције добросуседске сарадње.

Самит у Драчу организују председници Словеније и Хрватске, Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић, а домаћин је председник Албаније, Бајрам Бегај.

На састанку у Албанији, како је потврђено, учествоваће, поред председника Србије Александра Вучића, председник Црне Горе Јаков Милатовић, чланови Председништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић, Денис Бећировић и Жељко Комшић, председница Македоније Гордана Сиљановска Давкова и председница привремених приштинских институција Вјоса Османи.

Процес Брдо-Бриони је регионална иницијатива коју су покренули председници Словеније и Хрватске с циљем јачања сарадње и дијалога међу земљама Западног Балкана, као и подршке њиховом приближавању Европској унији.

Оснивачи иницијативе су некадашњи председници Словеније и Хрватске, Борут Пахор и Иво Јосиповић.

Назив иницијативе потекао је од места где је одржан први састанак – Брдо код Крања (Словенија) и Бриони (Хрватска).

Самит се сматра допуном Берлинском процесу и другим међународним иницијативама које имају за циљ интеграцију Западног Балкана у ЕУ а, такође, пружа платформу за отворене разговоре о споровима и изазовима унутар региона.

Састанци у оквиру Иницијативе Брдо-Бриони одржавају се сваке године од 2013, а последњи је одржан прошле године у Тивту, у Црној Гори.

