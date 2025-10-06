ВУЧИЋ ДАНАС У ДРАЧУ Лидери региона на самиту Процеса Брдо-Бриони о будућности Балкана
ДРАЧ: Председник Републике Србије Александар Вучић боравиће данас у Албанији, где ће учествовати на самиту Процеса Брдо-Бриони, који ће бити одржан у Драчу, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
На састанку у Драчу, шефови држава учесница Процеса Брдо-Бриони разговараће о јачању европске перспективе целог региона и убрзању процеса приступања Европској унији, јачању регионалне стабилности и добросуседских односа, као и о економској и друштвеној трансформацији земаља Југоисточне Европе.
Посебна пажња биће посвећена задржавању младих људи пружањем бољих могућности за живот и рад, као и јачању сарадње у области запошљавања, саопштили су организатори.
Очекује се прихватање Заједничке декларације шефова држава учесница Процеса Брдо-Бриони, којом би се потврдила посвећеност подршци европским интеграцијама и инклузивној сарадњи са циљем мирне, снажне, стабилне, просперитетне и уједињене Европске уније, и потврдио наставак промоције добросуседске сарадње.
Самит у Драчу организују председници Словеније и Хрватске, Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић, а домаћин је председник Албаније, Бајрам Бегај.
На састанку у Албанији, како је потврђено, учествоваће, поред председника Србије Александра Вучића, председник Црне Горе Јаков Милатовић, чланови Председништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић, Денис Бећировић и Жељко Комшић, председница Македоније Гордана Сиљановска Давкова и председница привремених приштинских институција Вјоса Османи.
Процес Брдо-Бриони је регионална иницијатива коју су покренули председници Словеније и Хрватске с циљем јачања сарадње и дијалога међу земљама Западног Балкана, као и подршке њиховом приближавању Европској унији.
Оснивачи иницијативе су некадашњи председници Словеније и Хрватске, Борут Пахор и Иво Јосиповић.
Назив иницијативе потекао је од места где је одржан први састанак – Брдо код Крања (Словенија) и Бриони (Хрватска).
Самит се сматра допуном Берлинском процесу и другим међународним иницијативама које имају за циљ интеграцију Западног Балкана у ЕУ а, такође, пружа платформу за отворене разговоре о споровима и изазовима унутар региона.
Састанци у оквиру Иницијативе Брдо-Бриони одржавају се сваке године од 2013, а последњи је одржан прошле године у Тивту, у Црној Гори.