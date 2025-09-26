ВОЛИ ДРУЖЕЊЕ И ЗДРАВЕ ОБРОКЕ! Џенифер Анистон открива шта једе сваког јутра ИЗНЕНАДИЋЕ ВАС са ким дели најлепше тренутке

clear sky
И даље је у топ форми!

26.09.2025.
За холивудску глумицу Џенифер Анистон време као да је стало. Добитница Емија и Златног глобуса, звезда популарне серије „Пријатељи“, деценијама има витку линију, води рачуна о исхрани, а недавно је објавила кувар за децу у коме се налазе многи од њених рецепата.

Како је истакла у интервјуу за магазин Пипл, глумица дан почиње чашом воде са лимуном, затим доручкује авокадо, јаја или протеински шејк. Свакодневно вежба и медитира.

„Имам чврсту вољу, а и дивне пријатеље који су дивна бића. Дружимо се и често једни друге насмејемо. Волим када дођу код мене и често ме охрабре“, навела је Џенифер Анистон, додавши да што се тиче хране често када није код куће „са пријатељима оде у омиљени ресторан да поједе нешто здраво и укусно, уз један мартини.“

Открила је и да највише воли да се дружи са својим колегиницама из серије Пријатељи, Кортни Кокс и Лисом Кудроу...

Није пропустила прилику да напомене да воли да поједе бургер, пицу или мексичку храну. Тиме је објаснила да не ускраћује себи задовољства у храни, али је у томе умерена.

„Мали залогаји који пуно дају, а нема гриже савести“, навела је Џенифер.

 

 

