НЕ ТРОШИТЕ БОГАТСТВО НА МЕСО Оваква џигерица свидеће се и онима којима „зебу ноге” од ње ТРИК ЈЕ У КРЕМАСТОМ СОСУ!
Пилећа џигерица често се неправедно занемарује у свакодневној кухињи, иако је права мала ризница хранљивих материја. Осим што је богата гвожђем и протеинима, она је и врло приступачна намирница, па може бити одличан избор када желите да припремите укусан и хранљив оброк без превеликог трошка.
У наставку вам доносимо рецепт за пилећу џигерицу у кремастом сосу, јело које се топи у устима и одлично се слаже уз пире кромпир, тестенину или пиринач.
Састојци за пилећу џигерицу у кремастом сосу:
- 500 г пилеће џигерице
- 1 главица црног лука
- 2 чена белог лука
- 200 мл павлаке за кување
- 100 мл млека или неутралне односно киселе павлаке
- 1 кашика брашна
- 1 кашика сенфа (по жељи)
- мало уља или путера
- со, бибер, суви зачин
-
свеж першун за посипање.
Припрема џигерице у кремастом сосу
Очистите пилећу џигерицу и исеците је на половине. На уљу или путеру пропржите ситно сецкан црни лук док не омекша и постане стакласт.
Додајте џигерицу и пржите је на јачој ватри од пет до седам минута, док не добије лепу боју. Убаците сецкани бели лук, посолите и побиберите по укусу.
Размутите брашно у мало млека, па сипајте у тигањ да се сос лепо згусне. Додајте павлаку за кување, остатак млека и сенф, па све добро сједините.
Кувајте још пет-десет минута на лаганој ватри, док џигерица не омекша, а сос постане кремаст.
Јело поспите свежим першуном и послужите уз пире кромпир, барени пиринач или тестенину. Гарантујемо да ће вам се свидети комбинација нежног меса и богатог кремастог соса.