clear sky
18°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕ ТРОШИТЕ БОГАТСТВО НА МЕСО Оваква џигерица свидеће се и онима којима „зебу ноге” од ње ТРИК ЈЕ У КРЕМАСТОМ СОСУ!

26.09.2025. 18:04 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Она
Коментари (0)
кока
Фото: Pixabay

Пилећа џигерица често се неправедно занемарује у свакодневној кухињи, иако је права мала ризница хранљивих материја. Осим што је богата гвожђем и протеинима, она је и врло приступачна намирница, па може бити одличан избор када желите да припремите укусан и хранљив оброк без превеликог трошка.

У наставку вам доносимо рецепт за пилећу џигерицу у кремастом сосу, јело које се топи у устима и одлично се слаже уз пире кромпир, тестенину или пиринач.

Састојци за пилећу џигерицу у кремастом сосу:

  • 500 г пилеће џигерице
  • 1 главица црног лука
  • 2 чена белог лука
  • 200 мл павлаке за кување
  • 100 мл млека или неутралне односно киселе павлаке
  • 1 кашика брашна
  • 1 кашика сенфа (по жељи)
  • мало уља или путера
  • со, бибер, суви зачин

  • свеж першун за посипање.

    џига
    Фото: Pixabay

Припрема џигерице у кремастом сосу

Очистите пилећу џигерицу и исеците је на половине. На уљу или путеру пропржите ситно сецкан црни лук док не омекша и постане стакласт.

Додајте џигерицу и пржите је на јачој ватри од пет до седам минута, док не добије лепу боју. Убаците сецкани бели лук, посолите и побиберите по укусу.

Размутите брашно у мало млека, па сипајте у тигањ да се сос лепо згусне. Додајте павлаку за кување, остатак млека и сенф, па све добро сједините.

Кувајте још пет-десет минута на лаганој ватри, док џигерица не омекша, а сос постане кремаст.

Јело поспите свежим першуном и послужите уз пире кромпир, барени пиринач или тестенину. Гарантујемо да ће вам се свидети комбинација нежног меса и богатог кремастог соса.

пилећа џигерица сос јефтинија храна
Извор:
Она
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СУПЕР ХРАНА, А ЈЕФТИНА, ИСПОД 100 ДИНАРА ЗА КИЛОГРАМ Говеђа џигерица јача здравље ЕВО КО БИ ТРЕБАО РЕДОВНО ДА ЈЕ ЈЕДЕ
2

СУПЕР ХРАНА, А ЈЕФТИНА, ИСПОД 100 ДИНАРА ЗА КИЛОГРАМ Говеђа џигерица јача здравље ЕВО КО БИ ТРЕБАО РЕДОВНО ДА ЈЕ ЈЕДЕ

10.09.2025. 10:21 11:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОМАЋА ПАШТЕТА ОД ПИЛЕЋЕ ЏИГЕРИЦЕ Гурмански намаз који осваја укусом
паштета

ДОМАЋА ПАШТЕТА ОД ПИЛЕЋЕ ЏИГЕРИЦЕ Гурмански намаз који осваја укусом

29.05.2025. 17:59 18:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕДНОСТАВАН РЕЦЕПТ ЗА ЛАГАН РУЧАК ИЛИ ВЕЧЕРУ Салата са пилећом џигерицом, поврћем и укусним преливом

Савршена комбинација укуса

obrok

ЈЕДНОСТАВАН РЕЦЕПТ ЗА ЛАГАН РУЧАК ИЛИ ВЕЧЕРУ Салата са пилећом џигерицом, поврћем и укусним преливом

14.02.2025. 16:29 16:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај