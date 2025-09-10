overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУПЕР ХРАНА, А ЈЕФТИНА, ИСПОД 100 ДИНАРА ЗА КИЛОГРАМ Говеђа џигерица јача здравље ЕВО КО БИ ТРЕБАО РЕДОВНО ДА ЈЕ ЈЕДЕ

10.09.2025. 10:21 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Нећете веровати колике бенефите по ваше здравље има јунећа или говеђа џигерица, а поред тога, ова супер храна је и изузетно јефтина.

Наиме, говеђа или јунећа џигерица има изузетну нутритивну снагу. Богата је важним хранљивим материјама, а људи су је вековима ценили у различитим културама широм света. Данас поново добија на популарности због својих импресивних позитивних ефеката на здравље.

Јунећа џигерица је изузетно јефтина. Проверили смо и килограм ове џигерица кошта мање од 100 динара, што је чини изузетно исплативом као здраву храну коју вреди редовно конзумирати.

Профил хранљивих материја

Говеђа џигерица спада у изнутрице, има снажан укус и јаку текстуру, а такође висок садржај витамина, минерала и других есенцијалних хранљивих материја.

2
Фото: Pixabay.com

Порција од око 85 грама садржи приближно:

160 калорија

4,5 г угљених хидрата

исти износ масти

25 г протеина

натријум, бакар, цинк, селен, фосфор, гвожђе, калијум

витамине А, Д, Б6 и Б12

 

Предности за енергију

Висок садржај витамина Б и гвожђа помаже у производњи енергије и борби против умора. Рибофлавин, ниацин, тиамин, фолати и други витамини из џигерице подржавају активност организма.

Гвожђе из џигерице је важно за транспорт кисеоника, а бакар помаже његову апсорпцију.

Подршка имунитету

Витамин А, витамини Б и цинк играју кључну улогу у очувању здравог имунолошког система. Цинк је „чувар“ имунолошке функције и важан је за правилно функционисање имунских ћелија.

Производња црвених крвних зрнаца

Гвожђе и витамини Б су неопходни за здраву производњу црвених крвних зрнаца, што спречава анемију. 

Јетра, као једна од намирница са највише витамина Б и гвожђа, кључна је за ову функцију.

Једноставан рецепт за пржену џигерицу

500 килограма џигерице (за две особе)

брашно

маст

бели лук

со, бибер

2
Фото: Pixabay.com

Припрема:

Замолите месара да вам џигерицу исече на танке шницле. Благо је проперите хладном водом и добро посушите убрусом. Уваљајте је у брашно, али не превише. Пржите је на свињској масти по три-четири минута са сваке стране, пазите да је не препечете, нек остане сочна изнутра. Испечену чигерицу поспите ситно сецканим белим луком и посолите (никако је немојте солити пре термичке обраде). Послужите уз пире кромпир и сезонску салату.

Подршка мозгу и когнитивним функцијама

Холин у џигерици подржава здравље мозга, памћење, учење и расположење. 

Студије показују да редовно конзумирање јетре код деце побољшава когнитивне функције и повећава унос гвожђа и витамина А.

Предности за труднице

Фолати из говеђе џигерице су важни за развој фетуса и спречавање урођених мана.

Међутим, труднице треба да се консултују са лекаром о количини, јер превише витамина А може бити штетно.

2
Фото: Pixabay.com

Вид, зуби, кости

Витамин А позитивно утиче на вид, имунитет и раст ћелија. Витамин Б12 је неопходан за енергију, рад нервног система и стварање црвених крвних зрнаца. Бакар подржава ензимске функције, поправку ткива и апсорпцију гвожђа.

Додатне користи

Оброк са говеђом џигерицом јача имунитет, даје снагу и подржава метаболизам масти. Такође помаже у детоксикацији организма, очувању здравља јетре, квалитету крвног притиска и кардиоваскуларног здравља, као и у повећању издржљивости организма.

Ризици и мере опреза

Иако има бројне предности, важно је конзумирати џигерицу умерено због високог садржаја витамина А и холестерола. Особе са високим холестеролом или одређеним здравственим проблемима треба да се консултују са лекаром пре редовне конзумације.

Говеђа џигерица је лака за припрему – печење, пржење са луком, кување или припрема намаза. Такође постоје и капсуле са концентрованом јетром за оне који нису љубитељи изнутрица, али их треба користити уз лекарски савет.

џигерица храна
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај