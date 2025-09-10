СУПЕР ХРАНА, А ЈЕФТИНА, ИСПОД 100 ДИНАРА ЗА КИЛОГРАМ Говеђа џигерица јача здравље ЕВО КО БИ ТРЕБАО РЕДОВНО ДА ЈЕ ЈЕДЕ
Нећете веровати колике бенефите по ваше здравље има јунећа или говеђа џигерица, а поред тога, ова супер храна је и изузетно јефтина.
Наиме, говеђа или јунећа џигерица има изузетну нутритивну снагу. Богата је важним хранљивим материјама, а људи су је вековима ценили у различитим културама широм света. Данас поново добија на популарности због својих импресивних позитивних ефеката на здравље.
Јунећа џигерица је изузетно јефтина. Проверили смо и килограм ове џигерица кошта мање од 100 динара, што је чини изузетно исплативом као здраву храну коју вреди редовно конзумирати.
Профил хранљивих материја
Говеђа џигерица спада у изнутрице, има снажан укус и јаку текстуру, а такође висок садржај витамина, минерала и других есенцијалних хранљивих материја.
Порција од око 85 грама садржи приближно:
160 калорија
4,5 г угљених хидрата
исти износ масти
25 г протеина
натријум, бакар, цинк, селен, фосфор, гвожђе, калијум
витамине А, Д, Б6 и Б12
Предности за енергију
Висок садржај витамина Б и гвожђа помаже у производњи енергије и борби против умора. Рибофлавин, ниацин, тиамин, фолати и други витамини из џигерице подржавају активност организма.
Гвожђе из џигерице је важно за транспорт кисеоника, а бакар помаже његову апсорпцију.
Подршка имунитету
Витамин А, витамини Б и цинк играју кључну улогу у очувању здравог имунолошког система. Цинк је „чувар“ имунолошке функције и важан је за правилно функционисање имунских ћелија.
Производња црвених крвних зрнаца
Гвожђе и витамини Б су неопходни за здраву производњу црвених крвних зрнаца, што спречава анемију.
Јетра, као једна од намирница са највише витамина Б и гвожђа, кључна је за ову функцију.
Једноставан рецепт за пржену џигерицу
500 килограма џигерице (за две особе)
брашно
маст
бели лук
со, бибер
Припрема:
Замолите месара да вам џигерицу исече на танке шницле. Благо је проперите хладном водом и добро посушите убрусом. Уваљајте је у брашно, али не превише. Пржите је на свињској масти по три-четири минута са сваке стране, пазите да је не препечете, нек остане сочна изнутра. Испечену чигерицу поспите ситно сецканим белим луком и посолите (никако је немојте солити пре термичке обраде). Послужите уз пире кромпир и сезонску салату.
Подршка мозгу и когнитивним функцијама
Холин у џигерици подржава здравље мозга, памћење, учење и расположење.
Студије показују да редовно конзумирање јетре код деце побољшава когнитивне функције и повећава унос гвожђа и витамина А.
Предности за труднице
Фолати из говеђе џигерице су важни за развој фетуса и спречавање урођених мана.
Међутим, труднице треба да се консултују са лекаром о количини, јер превише витамина А може бити штетно.
Вид, зуби, кости
Витамин А позитивно утиче на вид, имунитет и раст ћелија. Витамин Б12 је неопходан за енергију, рад нервног система и стварање црвених крвних зрнаца. Бакар подржава ензимске функције, поправку ткива и апсорпцију гвожђа.
Додатне користи
Оброк са говеђом џигерицом јача имунитет, даје снагу и подржава метаболизам масти. Такође помаже у детоксикацији организма, очувању здравља јетре, квалитету крвног притиска и кардиоваскуларног здравља, као и у повећању издржљивости организма.
Ризици и мере опреза
Иако има бројне предности, важно је конзумирати џигерицу умерено због високог садржаја витамина А и холестерола. Особе са високим холестеролом или одређеним здравственим проблемима треба да се консултују са лекаром пре редовне конзумације.
Говеђа џигерица је лака за припрему – печење, пржење са луком, кување или припрема намаза. Такође постоје и капсуле са концентрованом јетром за оне који нису љубитељи изнутрица, али их треба користити уз лекарски савет.