ОТКРИВЕНО Принц Ендрју наведен као путник у приватном авиону Епстина са Гислен Максвел

27.09.2025. 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/BBC News
Фото: Youtube prinstcrin/BBC News

ЛОНДОН: Најновији документи у "Досијеу Епстин", које су објавиле конгресне демократе у Сједињеним Америчким Државама, наводе војводу од Јорка, принца Ендрјуа, као путника на приватном авиону осуђеног педофила и финансијера Џефрија Епстина на лету из Тетербора у Њу Џерзију за Палм Бич 12. маја 2000. године, заједно са тадашњом Епстиновом партнерком Гислен Максвел.

Документи бележе и уплату од 200 долара за "масажу за Ендруа" 11. фебруара 2000. године, иако није јасно да ли се то односи на војводу, који је негирао сваку умешаност у Епстинов криминални круг, пише Индепендент. 

Фотографија са женом која је оптужила принца Ендрјуа и Епситна за сексуално злостављање, Вирџинија Ђуфре, из 2001. године, наводно снимљена у лондонској кући Максвел, раније је довођена у везу с овим случајем. 

Објављивање досијеа долази неколико дана након што је објављен имејл војвоткиње Саре од Јорка Епстину, у којем му се извинила што га се одрекла у медијима и назвала га "врховним пријатељем". 

Њен портпарол тврди да је порука послата, јер јој је Епстин претио тужбом за клевету. Епстин, осуђен 2008. због нуђења секса малолетницама, умро је 2019. у затвору, чекајући суђење за трговину женама и девојчицама. 

У најновијим документима помиње се и потенцијална посета власника платформе Икс Илона Маска острву Литл Сент Џејмс, 6. децембра 2014. године. Маск је на Иксу демантовао тврдње, наводећи да никада није био на острву и да је одбио Епстинов позив.

 

