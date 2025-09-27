broken clouds
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ДИНАМУ У ВРАЊУ (15): Црвено-црни спремни за југ

27.09.2025. 15:01 15:04
Пише:
Вук Гвозденовић
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела никако да ухвате прави ритам и подсете на прошлосезонске игре, када су решетали противничке мреже и освојили прво место у Српској лиги, Војводина.

Ривали и само такмичење сада су доста захтевнији, екипе су много јаче и уједначеније по квалитету, па се ученици тренера Душана Бајића прилично муче у првој трећини првенства. 

Новосадски црвено-црни, након пораза од Смедерева (1:3) на свом терену, у недељу играју са Динамом Југ, на стадиону у Врању, у оквиру 11. кола прволигашког каравана. Циљ им је да се кући врате с читавим пленом и његовом остварењу су посвећени.

– Боримо се до краја сваке утакмице, али замисли нам, макар за сада, не полазе за ногом. Свесни смо да можемо да се носимо са свим екипама у лиги, што смо потврдили победом над Вождовцем, али, исто тако, имамо и слабости. Одлучни смо да се из Врања вратимо с читавим пленом - рекао је стандардни дефанзивац Кабела Марко Павић.

Кабеловци
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
