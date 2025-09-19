окоТВоко: Паре, паре свима новци фале
Ех, сећам се кад је група „Моделс” крајем деведесетих година певала: „Паре, паре, паре, волим само паре, мојој души напаћеној само паре фале”.
Од свих чланица овог састава до пара је стигла само Александра Мељниченко, која се удала за руског милијардера. Невена Аџемовић Стаменковић давала је недавно интервјуе и сликала се за ТВ Курир и причала о томе како је радила у кинеској продавници.
У телевизијској репортажи у којој је говорила о свом искуству било је и цвеће и пролеће. Причала је како се лепо уклопила и представила колегинице из те продавнице. Само који месец касније дала је отказ, али овог пута се обратила преко ТВ Блица и саопштила је: „Кад будем хтела да радим у продавници - отворићу своју”.
Занимљиво је да је Невена Аџемовић била и посланица у Скупшини Србије од 2012. до 2014. године. Долазила је увек елегантна у скупштину, а сећам се и њених гостовања у емисији „Булевар” на Б92. Потом су уследили проблеми са мајком и бившим супругом и Невена је остала без прихода.
Њена прича сведочи само о томе као је у Србији кратак пут од познате личности до социјалног случаја. Најновије информације, ако су истините, говоре да је Невена почела да ради на сајту за одрасле - на „OnlyFans”-у, на који се људи претплаћују и продају своје слике.
Није ни прва ни једина која је спас пронашла у овој врсти зараде. Многе учеснице ријалити шоу програма су говориле о новцу који зарађују на таквим врстама сајтова. Милица Дабовић отворила је, тако, профил на истом сајту и продаје своје слободније фотографије.
Бивша кошаркашица решила је да заради на још један начин, па је сада отворила профил и на платформи за дописивање у надокнаду за новац. Дабовић је на свом Инстаграм профилу поделила своју једну фотографију и додала линк који води ка сајту „Fiestafans” и написала да је спремна за дописивање.
Овај сајт мање је популаран од платформе „OnlyFans”, а како се наводи у официјалном делу, преко њега је могуће зарађивати по минуту уз приватни видео позив, додатно наплаћивати супер ексклузиван садржај, продавати сопствену робу и добијати паре својим укључењима уживо. И, онда, немојте да се чудите што се у „Елиту” пријавило 75.000 људи.
На ружичастој телевизији ускоро почиње квиз „Отпис”. Такмичари у пару или породици бориће се за отписивање дуга банци, уз подршку телевизије, а водитељка ће бити Маријана Мићић. Она је изјавила да ће то бити једини квиз у коме ћете бити срећни ако дођете до нуле.
И тако, док маркети и трафике муку муче да нађу раднике, док је новинарство постало професија из које је општа бежанија, јер пара једноставно нема, ево где су новци. О онима који имају лову, па се бахате, биће једна посебна колумна да резимирамо колико паре људе ментално и медијски кваре. До тада, ко може - нек преживи од акција, на рате, нек рефинансира кредит. Овде је постало јако јефтино, посебно људско достојанство.
Александар Филиповић