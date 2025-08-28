окоТВоко: Соба с погледом на тугу
Сећам се кад се Ана Николић појавила на Беовизији 2003. године са песмом „Јануар”.
Био сам у жирију те године, а њој сам, као анонимној певачици, дао осам поена. Три године касније певала је „Ромале, Ромали”. Имам колегу који мисли да је то и даље иста она Ана Николић. Појма нема шта се све десило у последњих двадесет година. Појма нема да је била у браку са Растом, да има дете са њим о којем се сама бринула. И поред тога што се Ана Николић појављивала у деколтеу у који није могла да стане бубица и превеликом шлицу на хаљини, који је одвраћао од паметних ствари које је говорила о својој карми и женском родослову, и поред тога што су друштвене мреже правиле спрдњу од њених наступа, ово што данас гледамо није требало да се деси. Ана је недавно пријавила свог партнера, композитора Горана Ратковића Ралета, због, како је рекла, насиља које је претрпела о чему медији непрестано данима извештавају.
Са Ралетом се раније појављивала и у „Премијери” на телевизији Пинк, али и на Блиц телевизији и Хајпу. Препуцавали су се се и свађали јавно пред камерама. За неупућене, да појасним - Рале је био и дечко Индире Радић и творац многих њених хитова.
Ана Николић је била без длаке на језику. Колико су друге певачице биле затворене и давале колективне изјаве, она је увек била исувише отворена за медије. Ана је „девојка од чоколаде”, како каже њен хит, а била је и учесица 3К дура, девојка из Параћина која је са песмама Марине Туцаковић направила право чудо.
Рефрен једне њене песме каже: „Не могу више да задржим бол, не помажу таблете уз сав алкохол. И плачем, Мишо мој, плачем пред странцима, још укус туге пече на мојим непцима. Не могу више да задржим бол, ма нека сам сто пута ја слабији пол. И када остарим и кад посиви све очи ће ми бити од плача црвене”. Никад се неће знати коме је ово посветила Марина Туцаковић - да ли је свом сину, покојном сину Милошу, или некој од Аниних контроверзних љубави пре брака. Марина Туцаковић је увек налазила инспирацију где нико није.
Ана Николић је Вага са много планета у Шкорпији. Ваге су, заправо, најзанимљивије даме на нашој јавној сцени: Беби Дол, Наташа Беквалац, Радмила Караклајић, Лепа Брена, Тереза Кесовија. Вага је била и увек провокативна Слађана Милошевић. Али, љубавна прича сваке Ваге личи на најљигавији шлагер или на неку сапуницу. Иако су се Ана и Рале свађали и мирили пред камерама, ово насиље није требало да се деси, али, зар то већ нисмо гледали у случају Наташе Беквалац?! Ово што сада гледамо на нашим телевизијама није добар пример како треба да се води нека каријера. Насиље, полиција, кликови на порталима...
Сигуран сам да је Анина душа јако рањена, али њен љубавни случај одавно иде странпутицом. Ово што смо гледали ових дана никако није добар знак. Певачица увек мора да остане упамћена по лепим наступима и по хитовима.
Ове сцене које смо гледали на телевизији говоре да је „некад било лепо”, а ово што сада гледамо је једна велика туга. Наш поглед на телевију је одавно поглед на јад. Полиција и суд ће утврдити ко је крив, али касно је. Наше душе су одавоно израњаване и запрљане. Ана Николић има песму „Соба са погледом на зид”. Наше спасење је само даљински и да не гледамо више телевизију и тај наш поглед на тугу. А лепо је певала Ана пре само пет година - „Било је лепо”. Имала је 21 милион прегледа за тај хит, а сад треба да нам буде жао на шта је наш шоу бизнис спао.
Александар Филиповић