окоТВоко: Позитивци са телевизије

Шта гледати на телевизији кад су у моди старлетани који се још додатно шепуре по друштвеним мрежама и бахате, када већина народа нема ни за потрошачку корпу?!
Један новинар од двадесетак лета се по медијима хвали свилом и кадифом. Тиме се нису хвалиле ни тиражне певачице народне музике. Други се смеје без престанка и увесељава певачице. Па, баш да нам је до смејања - и није!
Каже ми таксиста да су људи још од пандемије постали негативни и напети, па ваљда зато нико и не гледа телевизију или гледају само пробрано.
Его-трип је дозвољен, а речи срамота и блам не постоје. Што је испад у ТВ емисији већи то је више лајкова. Али, најлакше је бити дежурни „дрндош”. Ајде да похвалимо нешто лепо!
Мени се много свиђа квиз „Погоди цену тачно” који се емитује на Првој телевизији. То је квиз у ком се учесници такмиче погађајући цене производа како би освојили готовину и бројне награде.
Пошто волим да купујем на акцијама једва чекам емисију за ВИП личности па да се и ја пријавим. Настао је по истоименом америчком квизу који се емитује на CBS телевизији, а код нас га ради продукцијска кућа „Emotion”.
У квизу се појављују дивни, лековити људи које срећемо док раде у продавницама, апотекама, брзој храни, али и радници и сељаци, те поштена интелигенција. Квиз води харизматична Наташа Аксентијевић, која је периодично иронична, али на леп начин.
Досадила ми је патетика у домаћим медијима, па је супер гледати њу која свој цинизам пакује на леп начин, јер је одлична комичарка. Предраг Пеђа Дамњановић је наратор и за мене је он откриће квиза.
Наташу сам већ гледао на К1 док се борила са вишком килограма у емисији „На мој начин”, али Пеђа има и дикцију и шарм и право је госпоче. Бави се и синхронизацијом играних, анимираних филмова и ТВ серија.
Познат је по духовитој представи „Како сам се надала, добро се нисам удала”, у којој сада игра са Сандром Бугарски, а донедавно је у овом комаду уз њега глумила управо Наташа, која стално у шали моли учеснике квиза да запрате Пеђин Инстаграм профил.
Пеђа је имао и једну непријатну ситуацију, када је његову ћерку пресрео манијак и о томе је отворено говорио на ТВ Блиц. Наравно, јурили су га и папараци по црногорској обали, али чињеница је да је у питању јако занимљив глумац. Морао сам да га запратим на Инстаграму, кад је Наташа тако лепо молила.
То су сви ти лековити људи из осамдесетих и деведесетих година које срећем. Један од њих је и новинар Виктор Окиљевић са Блиц ТВ, кога сам већ запратио као репортера на Првој телевизији. Виктор Окиљевић је направио прилог у ком се прерушио у просјака и бизнисмена.
Када је бизнисмену „позлило” сви су му прилазили, док просјаку није нико. Увек је имао лепе шале када је радио анкете и њега краси пре свега добронамерна енергија. Виктор је признао да се боље сналази пред камерама него пред ђацима. Професор је био само три дана, а ево, шест година је у медијима. Ради најлепши, али и најстреснији посао на свету.
Један дан је у политици, па потом, тражи повољне кредите за стан, па ради временску прогнозу. Репортер и водитељ Блиц телевизије нашао се и у неочекиваној улози - његов глас може се чути у песми „Fortnite” популарне групе „Црни Церак”, која је објављена прошле године и постала један од њихових препознатљивих хитова.
И још нешто, толико је на леп начин са женом гинекологом причао о неким темама да сам мислио да прича о јужном воћу, а не о органу који се толико хаба таблоидним псовкама. Е, такви нама људи требају - пристојни и нормални, а нису досадни.
Александар Филиповић