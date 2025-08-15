окоТВоко: Телевизија као најбоља проводаџика
Температуре су такве да мора да се остане мало и код куће, али ништа не уме да смори као поподневне инфотејмент емисије.
Уређује се да буде што досадније, да буду стерилни водитељи и водитељке, да се уместо забавног прави културно-уметнички и документарни програм и да се дописници укључују реда ради, да би се попунила огромна минутажа у репризним летњим шемама.
Један програм се по квалитету издваја, а то је „Летњих 150 минута” на Првој телевизији, емисија која је урађена по правом моделу како треба да изгледа један летњи лежерни програм.
Тако је Рус Свјатозар Мињин својом објавом и уз помоћ проводаџија из ове емисије успео да пронађе девојку. Иако је интровертан, одлучио је да објави пост у којем је навео да тражи девојку. Највише му се свидела Јелена, која је имала жељу да има везу са странцем.
Показало се да километри нису проблем јер он живи у Новом Саду, а она је из Београда. Била је довољна једна кафа и они су се се смували, тако ће екипа емисије „Летњих 150 минута” можда ићи и у сватове. Да не буде проблема јавила се репортерка из Будве Софија Остојић и рекла које су све атрактивне дестинације за венчање у Црној Гори, јер најромантичније је венчати се на мору.
Софија се јавила са прелепе плаже Трстено која је једна од оних на којима је плитка и чиста вода и подсећа на Доминикану. Али тема њеног укључења је била нешто друго - какви се мушки купаћи носе. Да ли су више носе слип гаћице или шорцеви? У анкети су победили шорцеви, грађани су рекли да то треба да се носи на плажи.
Један учесник анкете рекао је да му је некако морално да носи шорц. Па шта би рекли ватерполисти? Сетио сам се само колико је новина продао Роберт Чобан кад је ставио слике наших ватерполиста у спидо купаћим гаћама. Вероватно Роберт и данас троши који динар од генијалне идеје да стави наше ватерполисте на насловницу.
Модна дизајнерка Милица Тричковић је причала о трендовима са Тиктока. Одмах на ову наставила се и прича о тати који има троје деце, 61 годину, носи сукње и има боље ноге од Лепе Брене и Снежане Бабић Снеки. Овај инжењер роботике рођен је у Тексасу, Америци, а живи и ради у Немачкој.
Марк Брајан је инспирацију пронашао гледајући Меган Маркл у серији „Suits”. Тврди да није геј, нити транвестит, али да воли да носи сукњу, килт. Био је и модна икона на једној ревији.
Да није било лако бити мушкарац у сукњи сведоче реакције после награђиваног шоу програма Станка Црнобрње „Београд ноћу” када је Оливер Мандић први пут запевао у сукњи „Љуљај ме нежно”. Али, као што је познато, после тога овај певач је строго носио кожне јакне.
Код уреднице Прве, Маје Милетић, сви на часове да науче како се уређује забавни трочасовни инфотејмент програм. А кад је водитељ сналажљив као Милош Урошевић он ће госту да окачи и провери бубицу, јер свашта може да буде у живом програму.
Доцент доктор Срђан Марковић је лепо у емисији „Летњих 150 минута” објаснио да не треба у врелим данима уносити превише воде, али и колико је потребно витамина да не бисмо дехидрирали. Посебно је била носталгична репортажа из Александровца о фабрици плоча „Дискос”.
Нажалост, фабрика плоча више не постоји, али постоји њихов Јутјуб канал, на којем је, за разлику од ПГП РТС где све шкрипи и шушти какви су им снимци, све дигитално. Прву златну плочу у Југославији је имао управо „Дискос”. Александар Стефановић је певао 1964. године „Где си пошла са цветом у коси”, продао је тада 50.000 сингл плоча.
И док је на свим телевизијама досада у колору, на Првој смо гледали три, до сада, одлична програма, па није ни чудо што је „150 минута” годинама лидер гледаности у том термину. Шифра је јасна: прилози и гости су до десет минута, теме су животне. А водитељ Милош Урошевић је прави Галилео.
Пошто је много пута био кум, баш ме интересује да ли ће га Свјатозар Мињин звати да му буде кум. Баталите ватре на Инстаграму и агенције за упознавање - телевизија је нова проводаџика. Услов је да телевизија буде гледана и да нема досадан поподневни програм.
Aлександар Филиповић