ОВАЈ ЗНАК СЕ ОСЛОБАЂА ТЕРЕТА Све што је изгубио живот му враћа ЗБОГОМ МРАЧНИМ ДАНИМА
Док други још чекају, Рибе улазе у период у којем се прошлост губи у магли, а нови почетак светли јасним, сигурним путем.
Након дугих месеци или чак година неправде и препрека, Рибе коначно осећају како терет са њихових рамена нестаје. Судбина им враћа оно што су изгубиле, а свака прилика коју сада препознају може променити њихов живот из корена.
Емотивни мир какав дуго нису имали
Рибе престају да се враћају у прошлост и пуштају кривицу која их је гушила. У њихов живот улази спокој и осећај да су поново целовите.
Финансијски и духовни преокрет
Космос им шаље изненадне прилике – посао, новац или подршку која враћа сигурност. Рибе осећају да коначно могу да дишу пуним плућима.
Како да искористе ову судбинску шансу?
Пустите прошлост – она више нема моћ над вама.
Прихватите нове људе – они долазе са разлогом.
Верујте универзуму – он зна када је прави тренутак.