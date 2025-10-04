broken clouds
ОВАЈ ЗНАК СЕ ОСЛОБАЂА ТЕРЕТА Све што је изгубио живот му враћа ЗБОГОМ МРАЧНИМ ДАНИМА

04.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Док други још чекају, Рибе улазе у период у којем се прошлост губи у магли, а нови почетак светли јасним, сигурним путем.

Након дугих месеци или чак година неправде и препрека, Рибе коначно осећају како терет са њихових рамена нестаје. Судбина им враћа оно што су изгубиле, а свака прилика коју сада препознају може променити њихов живот из корена.



Емотивни мир какав дуго нису имали

Рибе престају да се враћају у прошлост и пуштају кривицу која их је гушила. У њихов живот улази спокој и осећај да су поново целовите.

Финансијски и духовни преокрет

Космос им шаље изненадне прилике – посао, новац или подршку која враћа сигурност. Рибе осећају да коначно могу да дишу пуним плућима.

Како да искористе ову судбинску шансу?

Пустите прошлост – она више нема моћ над вама.
Прихватите нове људе – они долазе са разлогом.
Верујте универзуму – он зна када је прави тренутак.

Астро

Најжена

Дневник
