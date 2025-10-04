МАЛЕ, А МОЋНЕ Семенке бундеве штите срце, снижавају шећер и јачају имунитет
Семенке бундеве имају много бенефите за ваше здравље
Семенке бундеве се налазе у средишту плода бундеве, а испечене се могу јести као додатак салатама, можете их посути преко омиљених пројица или мини-гибаница, али их можете и грицкати као ужину.
Богате су протеинима, мастима, влакнима, магнезијумом, а садрже и калијум, цинк и гвожђе.
Бројне научне студије су доказале да су веома здраве и да семенке бундеве могу да помогну у спречавању бројних болести.
5 разлога да чешће једете семенке бундеве
Балансирају ниво шећера у крви
Студија која је истраживала користи семенки бундеве у комбинацији са ланеним семеном открила је да могу бити корисне у спречавању високог холестерола и регулисању нивоа шећера у крви, каже за bbcgoodfood нутриционисткиња Никола Шубрук.
Хипогликемијска својства семенки бундеве могу да помогну особама са дијабетесом да боље контролишу ниво шећера у крви.
Добре су за здравље срца
Семенке бундеве су добар извор незасићених масти, укључујући алфа-линоленску киселину. Постоје докази да конзумирање семенки бундеве може да буде корисно за срце и превенцију кардиоваскуларних болести.
Студија из 2011. године такође је открила да уље семена бундеве помаже у побољшању нивоа холестерола код жена у постменопаузи.
Штавише, будући да је користан извор магнезијума, семенке бундеве може помоћи у регулисању крвног притиска, али је потребно више истраживања о улози коју магнезијум игра у овој области.
Богате су антиоксидансима
Семенке бундеве су добар извор антиоксиданата, који могу помоћи у уклањању „слободних радикала“ одговорних за оштећење ћелија.
Једна научна студија је открила да су семенке бундеве повезане са значајно смањеним ризиком од рака дојке код жена у постменопаузи у поређењу са онима које их не конзумирају, а друга студија је показала да могу помоћи у заштити и жена у перименопаузи.
Може смањити ризик од рака
Иако не постоји суперхрана која може да спречи рак, постоје докази да здрава храна може смањити ризик од рака.
Исхрана богата семенкама бундеве повезана је са смањеним ризиком од одређених врста рака, укључујући рак дојке, простате и дебелог црева.
Доприноси здрављу бешике
Научне студије су откриле да уље из семена бундеве може да има потенцијал да спречи или лечи уринарне инфекције, али су потребна даља истраживања како би се потврдиле ове тврдње.