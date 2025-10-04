overcast clouds
БЕЦЕКИ НАЈБРЖИ У СПРИНТУ: Шампион Маркез седми на Великој награди Индонезије

04.10.2025. 14:56 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Hiro Komae

Возач Априлије Марко Бецеки победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Индонезије у Мото ГП шампионату.

Бецеки је на стази "Мандалика" дошао до друге победе у 18. спринт трци ове сезоне.

Други је био возач Гресинија Фермин Алдегер, а треће место је заузео Раул Фернандез из Трекхауса.

Нови шампион Мото ГП шампионата Марк Маркез завршио је трку на седмом месту.

Бодове су још освојили Алекс Маркез, Ђоан Мир, Лука Марини, Франко Морбидели и Фабио ди Ђанантонио.

Главна трка за Велику награду Индонезије биће вожена у недељу у 9 часова.

Марк Маркез има 544 бода у генералном пласману, други је Алекс Маркез са 346, а на трећем месту се налази Франческо Бањаја са 274.

