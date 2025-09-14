heavy intensity rain
НА ПОБЕДУ ОД ЈУБИЛЕЈА: Маркез подигао пехар на Великој награди Сан Марина

14.09.2025. 15:54 15:55
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Antonio Calanni

Шпански мотоциклиста Мак Маркез победник је трке за Велику награду Сан Марина.

Сада му недостаје само још један тријумф да стигне до јубиларног 100. славља у каријери.

Маркез је победио испред Италијана Марка Бецекија и свог млађег брата Алекса.

У генералном пласману Марк Маркез води убедљиво са 512 бодова, има 182 бода више од брата Алекса и 275 више од Франческа Бањаје. 

Бецеки је сада на само осам бодова заостатка од Бањаје. 

Марк Маркез мото гп
Спорт Остали спортови
