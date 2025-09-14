НА ПОБЕДУ ОД ЈУБИЛЕЈА: Маркез подигао пехар на Великој награди Сан Марина
Шпански мотоциклиста Мак Маркез победник је трке за Велику награду Сан Марина.
Сада му недостаје само још један тријумф да стигне до јубиларног 100. славља у каријери.
Маркез је победио испред Италијана Марка Бецекија и свог млађег брата Алекса.
У генералном пласману Марк Маркез води убедљиво са 512 бодова, има 182 бода више од брата Алекса и 275 више од Франческа Бањаје.
Бецеки је сада на само осам бодова заостатка од Бањаје.