НЕВЕРОВАТНО ЛАГАНА, КРЕМАСТА И АРОМАТИЧНА, А ИДЕ УЗ СВЕ Салата у којој главна рола припада плавом патлиџану

14.10.2025. 14:47 14:54
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена
salata
Фото: Pexels

Кремаста салата од патлиџана је право освежење и идеална је као намаз или прилог уз роштиљ. Пробајте је једном и постаће редовни гост на вашој трпези.

Патлиџан увек даје посебан шмек јелима, а у овој салати постаје права кремаста посластица. Једноставна је за припрему и тражи мало састојака које сви имамо при руци. Најбоља је као лагани прилог или као намаз на хлебу.

Састојци:

  • 3 патлиџана
  • 1 црвени лук
  • 1 струк младог лука
  • шака свежег першуна или зеленог коријандера
  • 2 чена белог лука
  • 1 кашика мајонеза
  • со и бибер по укусу
  • мало маслиновог уља.

Припрема

Испеците патлиџан

Оперите патлиџане, избоцкајте их виљушком и ставите у рерну да се пеку око 30 минута на 200°Ц, док потпуно не омекшају.

Очистите и уситните

Када су печени, ољуштите их и ситно насецкајте или изгњечите виљушком док не добијете кремасту масу.

Додајте поврће

Насецкајте црвени и млади лук на ситно. Ситно исецкајте першун или коријандер. Уситните бели лук.

Умешајте салату

У посуди помешајте печени патлиџан са луком, белим луком, сецканим зеленим и кашиком мајонеза. Додајте со, бибер и мало маслиновог уља па добро промешајте.

Охладите и послужите

Оставите у фрижидеру бар пола сата да се укуси прожму, па послужите уз хлеб или месо.

Бацила је у други план руску ИНСТАГРАМ СЛАВСКА САЛАТА ЈЕ САДА НА ТРОНУ Готова за само 15 минута
салата

Бацила је у други план руску ИНСТАГРАМ СЛАВСКА САЛАТА ЈЕ САДА НА ТРОНУ Готова за само 15 минута

13.10.2025. 21:25 21:36
Идеална за дружење! КИКИРИКИ САЛАТА ЗА КОЈУ СВИ ТРАЖЕ РЕЦЕПТ Лагана, кремаста и готова за 10 минута

Идеална за дружење! КИКИРИКИ САЛАТА ЗА КОЈУ СВИ ТРАЖЕ РЕЦЕПТ Лагана, кремаста и готова за 10 минута

10.10.2025. 16:55 17:23
ОВА САЛАТА ЈЕ БИЛА ХИТ У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ И данас је омиљена ВИНЕГРЕТ – краљица руске празничне трпезе
салата

ОВА САЛАТА ЈЕ БИЛА ХИТ У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ И данас је омиљена ВИНЕГРЕТ – краљица руске празничне трпезе

09.10.2025. 20:13 20:28
