НЕВЕРОВАТНО ЛАГАНА, КРЕМАСТА И АРОМАТИЧНА, А ИДЕ УЗ СВЕ Салата у којој главна рола припада плавом патлиџану
Кремаста салата од патлиџана је право освежење и идеална је као намаз или прилог уз роштиљ. Пробајте је једном и постаће редовни гост на вашој трпези.
Патлиџан увек даје посебан шмек јелима, а у овој салати постаје права кремаста посластица. Једноставна је за припрему и тражи мало састојака које сви имамо при руци. Најбоља је као лагани прилог или као намаз на хлебу.
Састојци:
- 3 патлиџана
- 1 црвени лук
- 1 струк младог лука
- шака свежег першуна или зеленог коријандера
- 2 чена белог лука
- 1 кашика мајонеза
- со и бибер по укусу
- мало маслиновог уља.
Припрема
Испеците патлиџан
Оперите патлиџане, избоцкајте их виљушком и ставите у рерну да се пеку око 30 минута на 200°Ц, док потпуно не омекшају.
Очистите и уситните
Када су печени, ољуштите их и ситно насецкајте или изгњечите виљушком док не добијете кремасту масу.
Додајте поврће
Насецкајте црвени и млади лук на ситно. Ситно исецкајте першун или коријандер. Уситните бели лук.
Умешајте салату
У посуди помешајте печени патлиџан са луком, белим луком, сецканим зеленим и кашиком мајонеза. Додајте со, бибер и мало маслиновог уља па добро промешајте.
Охладите и послужите
Оставите у фрижидеру бар пола сата да се укуси прожму, па послужите уз хлеб или месо.