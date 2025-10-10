overcast clouds
Идеална за дружење! КИКИРИКИ САЛАТА ЗА КОЈУ СВИ ТРАЖЕ РЕЦЕПТ Лагана, кремаста и готова за 10 минута

10.10.2025. 16:55 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Trpeza.alo/Дневник
Фото: pixabay.com

Ако тражите салату која се прави брзо, а изгледа као да сте се баш потрудили – ова кикирики салата је прави избор.

Заситна и преукусна, украсиће сваку славску трпезу.

Потребно је:

           300 г прженог, сланог кикирикија

           200 г шунке

           4 кашике сусама

           300 мл мајонеза

           8 кашика павлаке

Припрема:

Помешајте кикирики, сусам, сецкану шунку, а затим павлаку и мајонез и све лепо промешајте. Украсите салату са остатком кикирикија. Служите хладно.

 

салата кикирики рецепт
Магазин Гастро
