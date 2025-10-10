Идеална за дружење! КИКИРИКИ САЛАТА ЗА КОЈУ СВИ ТРАЖЕ РЕЦЕПТ Лагана, кремаста и готова за 10 минута
10.10.2025. 16:55 17:23
Коментари (0)
Ако тражите салату која се прави брзо, а изгледа као да сте се баш потрудили – ова кикирики салата је прави избор.
Заситна и преукусна, украсиће сваку славску трпезу.
Потребно је:
• 300 г прженог, сланог кикирикија
• 200 г шунке
• 4 кашике сусама
• 300 мл мајонеза
• 8 кашика павлаке
Припрема:
Помешајте кикирики, сусам, сецкану шунку, а затим павлаку и мајонез и све лепо промешајте. Украсите салату са остатком кикирикија. Служите хладно.