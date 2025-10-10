РУТИНСКИ СКЕНИРАЛИ ЗАТВОРЕНИКА, ПА СЕ ШОКИРАЛИ Погледајте шта је хтео да прошверцује, и то на најнезгоднијем месту!
Када су полицајци привели 51-годишњег мушкарца, због ситног прекршаја, нису ни слутили да ће се рутинска процедура претворити у праву бизарност.
Валтер Фрајмир (51) није носио оружје, нити сумњиве предмете, али је ипак крио нешто неочекивано – и то на месту где се најмање надате.
Брзо лоциран и приведен
Фрајмир је ухапшен због неовлашћеног уласка на железничку пругу, само неколико тренутака пошто је пријављено да је виђен наг у тоалету у оближњем градском парку.
Иако је приликом хапшења био одевен, полиција Флориде га је брзо лоцирала и привела, преноси LadBible.
Међутим, током рутинског скенирања у затвору, откривено је нешто шокантно. Полицајци су на снимку јасно видели термос – дубоко у Фрајмировом ректуму!
„Унео је термос у затвор. Питали смо га: ‘Шта уради, човече’. Он је мртав хладан одговорио: ‘Убацио сам то у своје тело’. Само да напоменем, није га прогутао пре 24 сата“, рекао је шериф округа Полк Грејди Џаџ.
„Права мала операција”
Иначе, код Фрајмира је приликом хапшења пронађена дрога метамфетамин, што је додатно закомпликовало његов боравак иза решетака.
Након бизарног открића морали су да интервенишу лекари, који су успешно уклонили „страно тело”.
„Била је то права мала операција. Али сада је без термоса – и није угрожен”, додао је шериф.
Зашто је Фрајмир покушао да прокријумчари термос на овај начин, остаје нејасно. Он је у прошлости хапшен чак 25 пута, а боравио је у затвору пет пута. Покушај шверца термоса у ректуму вероватно ће остати уписан као један од његових најбизарнијих „подухвата“.