overcast clouds
18°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУТИНСКИ СКЕНИРАЛИ ЗАТВОРЕНИКА, ПА СЕ ШОКИРАЛИ Погледајте шта је хтео да прошверцује, и то на најнезгоднијем месту!

10.10.2025. 16:49 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
zatvor PIX
Фото: zatvor

Када су полицајци привели 51-годишњег мушкарца, због ситног прекршаја, нису ни слутили да ће се рутинска процедура претворити у праву бизарност.

Валтер Фрајмир (51) није носио оружје, нити сумњиве предмете, али је ипак крио нешто неочекивано – и то на месту где се најмање надате.

Брзо лоциран и приведен

Фрајмир је ухапшен због неовлашћеног уласка на железничку пругу, само неколико тренутака пошто је пријављено да је виђен наг у тоалету у оближњем градском парку.

Иако је приликом хапшења био одевен, полиција Флориде га је брзо лоцирала и привела, преноси LadBible.

Међутим, током рутинског скенирања у затвору, откривено је нешто шокантно. Полицајци су на снимку јасно видели термос – дубоко у Фрајмировом ректуму!

Унео је термос у затвор. Питали смо га: ‘Шта уради, човече’. Он је мртав хладан одговорио: ‘Убацио сам то у своје тело’. Само да напоменем, није га прогутао пре 24 сата“, рекао је шериф округа Полк Грејди Џаџ.

термос
Фото: Polk Countu Sheriff's Office

Права мала операција

Иначе, код Фрајмира је приликом хапшења пронађена дрога метамфетамин, што је додатно закомпликовало његов боравак иза решетака.

Након бизарног открића морали су да интервенишу лекари, који су успешно уклонили страно тело”.

Била је то права мала операција. Али сада је без термоса – и није угрожен”, додао је шериф.

Зашто је Фрајмир покушао да прокријумчари термос на овај начин, остаје нејасно. Он је у прошлости хапшен чак 25 пута, а боравио је у затвору пет пута. Покушај шверца термоса у ректуму вероватно ће остати уписан као један од његових најбизарнијих подухвата“.

затвореник скенер термос
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАД ПОСЛЕ “ИНТИМНОГ ТРЕНУТКА” УМЕСТО ОСМЕХА СЛЕДИ ХИТНА! Лекари откривају најчудније и НАЈБИЗАРНИЈЕ СЕКС-ПОВРЕДЕ о којима се ретко прича

ЧЕШЋЕ СУ НЕГО ШТО МИСЛИМО!

да

КАД ПОСЛЕ “ИНТИМНОГ ТРЕНУТКА” УМЕСТО ОСМЕХА СЛЕДИ ХИТНА! Лекари откривају најчудније и НАЈБИЗАРНИЈЕ СЕКС-ПОВРЕДЕ о којима се ретко прича

02.09.2025. 20:40 20:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЗАРНО ДА БИЗАРНИЈЕ НЕ МОЖЕ! У овој држави су све популарнија имена за децу инспирисана СЕРИЈСКИМ УБИЦАМА и ПРЕВАРАНТИМА! Ево и која су
ted

БИЗАРНО ДА БИЗАРНИЈЕ НЕ МОЖЕ! У овој држави су све популарнија имена за децу инспирисана СЕРИЈСКИМ УБИЦАМА и ПРЕВАРАНТИМА! Ево и која су

09.07.2025. 11:26 11:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај