10.10.2025.
Нови Сад
САРАЈЕВСКИ УГОСТИТЕЉИ ПОЗВАЛИ КОЛЕГЕ ИЗ БиХ И РЕГИОНА Недеља да буде у част Халида Бешлића

10.10.2025. 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba, Дневник
Коментари (0)
халид
Фото: Printscreen/YouTube HALID BEŠLIĆ MIX PJESAMA

Сарајевски угоститељи су дошли на идеју да одају почаст легендарном Халиду Бешлићу тако што ће се у недељу у свим угоститељским објектима у Кантону Сарајево пуштати само његове песме, а позивају колеге широм Босне и Херцеговине и региона да учине исто.

С овом идејом се редакцији портала Клиx.ба јавило неколико власника угоститељских објеката, а све је подржао и предсједник Удружења угоститеља Кантона Сарајево (КС) Амар Трбовић.

Трбовић је апеловао на све угоститеље да великану бх. музичке сцене у недељу одају почаст тако што ће пуштати само његове песме.

"То је најмање што можемо урадити за нашег Халида који је наше грађане увесељавао деценијама", рекао је Трбовић.

Иако није званично потврђено, могуће је да се овој иницијативи придруже и радио станице које би тај дан пуштале Бешлићеве пјесме па би у кафићима пјесме биле пуштане и путем радија.

У недељу ће широм Босне и Херцеговине бити одржана окупљања у част Халида Бешлића на иницијативу глумца Еиса Бешлагића.

На скупу у Сарајеву ће се у недељу обратити људи који су били блиски с Бешлићем.

Влада Федерације Босне и Херцеговине је понедељак, 13. октобар прогласила Даном жалости због смрти Халида Бешлића.

Истог дана ће у Народном позоришту Сарајеву с почетком у 11 сати бити одржана комеморација легендарном певачу.

Џеназа ће бити клањана истог дана у 13:30 у Гази Хусрев-беговој џамији, а у 15 сати ће бити сахрањен на градском гробљу Баре.

халид бешлић угоститељи сарајево
Извор:
Klix.ba, Дневник
Пише:
Дневник
