СРЕЋА У ЉУБАВИ МЕРИ СЕ У ЦЕНТИМЕТРИМА! Жене ове висине живе у ХАРМОНИЧНИМ везама и лакше проналазе партнера

10.10.2025. 19:17
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Нечија висина не би требала да утиче на срећу у животу, упркос чињеници да су многи незадовољни својом висином без обзира сматрају ли се ниским или високим.

Научници су, с друге стране, покушали да утврде која је висина идеална за дуготрајне романтичне везе, па су тако 2022. године спровели истраживање у Енглеској, пише YourTango.

И тако су дошли до магичног броја 162 центиметра и установили да жене ове висине имају већу вероватноћу да буду у срећним везама. Студија је испитивала и мушкарце. Тужно, али истинито - све анкетиране жене преферирају мушкарце који су виши од просека. Конкретно, реч је о висини од 182,88 центиметара.

да
Фото: freepik, ilustracija

Еволуцијски гледано, постоји разлог због којег жена преферира високог мушкарца. Претпоставка је да су виши мушкарци у прошлости били у стању да пруже  бољу физички заштиту, али чини се да научници не могу да пронађу  разлог зашто мушкарце више привлаче ниже жене за дуготрајне везе.

- Знамо да мушкарце привлаче жене које би у нашој еволуцијској прошлости биле симбол плодности. А у неком смислу висина је негативан знак. Високе жене касније улазе у пубертет и вероватно се њихове секундарне полне карактеристике развијају нешто касније - каже др Нетл, вођа истраживања.

Дакле, ако је Нетл у праву, ниже жене које раније улазе у пубертет бољи су кандидати за репродукцију. То истраживање је ипак у супротности с нашим разумевањем еволуције.

Наиме, научници данас знају да постоји директна корелација између висине оца и висине његових ћерки. Ако наставимо да верујемо да су еволуцијске биолошке потребе пресудне када бирамо партнере, онда жене бирају мушкарце који ће им дати ћерке које су високе, и судећи по овом истраживању, "мање способне" за репродукцију.

жена висина срећа
