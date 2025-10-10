ОКТОБАР доноси талас среће за ОВА три знака! ТАМАРА ГЛОБА САВЕТУЈЕ како и остали могу да искористе прилику и УХВАТЕ део позитивне енергије
Октобар 2025. доноси моћне промене и прилику да многи напокон стану на своје ноге, поручује најпознатији руски астролог Тамара Глоба.
Како каже Тамара Глоба, три хороскопска знака биће посебно награђена, звезде им отварају врата успеха, љубави и унутрашњег мира. У центру астролошког благослова овог месеца су Близанци, Девице и Јарчеви, али и сви остали могу да ухвате део те позитивне енергије и окрену срећу у своју корист.
БЛИЗАНЦИ: енергија која мења живот
Октобар доноси снажан енергетски преокрет. Близанци ће осетити налет инспирације, храбрости и животне снаге. Све што сте дуго одлагали, нови посао, идеју или промену правца, сада добија прави тренутак.
Каријера: Напредовање, уносни уговори, признања и подршка надређених.
Љубав: Остварење жеља, од новог почетка до стабилне везе или брака.
Савет Тамаре Глобе: Не сумњајте у себе! Одлучност и храброст сада су ваша карта за успех.
ДЕВИЦЕ: успех, поштовање и нови статус
Девице улазе у фазу великих признања и јачања ауторитета. Људи напокон виде ваш труд и препознају ваше лидерске способности. Ово је време када добијате оно што сте годинама градили – поштовање, стабилност и прилике које мењају будућност.
Посао: Напредак у каријери, успешни договори и јачање позиције.
Финансије: Улагања се исплаћују, долази период сигурности и раста.
Савет Тамаре Глобе: Не дозволите да вас успех удаљи од људи које волите. Права снага је у равнотежи између амбиције и емоција.
ЈАРАЦ: мир, хармонија и награда за труд
Јарчеви коначно долазе до унутрашњег мира и осећаја испуњења. После година борбе, сада стижу резултати. Све што сте градили, каријеру, дом или породични мир, почиње да доноси плодове.
Каријера: Стабилност, признања и поштовање.
Приватни живот: Склад у породици, нова енергија у дому, време за срећу са најближима.
Савет Тамаре Глобе: Верујте својој интуицији и не бојте се да промените правац – сада је прави тренутак да следите своје снове.
Тамара Глоба подсећа: хороскоп није гаранција, већ мапа могућности.
Срећа долази онима који верују, делују на време и чувају оно највредније: мир, породицу и веру у себе.