ТРИК ЗА НАЈБОЉИ КИСЕЛИ КУПУС! Шака кукуруза прави велику РАЗЛИКУ, а наши стари су то знали и користили од памтивека

10.10.2025. 17:20 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Жена.Блиц/Дневник
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Кисели купус у нашој традицији заузима посебно место. Зима се без њега не може замислити, о сарми да не говоримо.

Осим што је незаобилазни део славске и празничне трпезе, кисели купус је и природни извор драгоцених витамина и минерала који јачају организам у хладним месецима.

Кисели купус с разлогом називају суперхраном јер обилује бројним витаминима, посебно витамином Ц. Поред тога, садржи и витамине А1, Б1, Б2, Б3, Б6, Б12, К и Е, а богат је и минералима попут калцијума, фосфора, калијума, магнезијума и гвожђа.

Редовно конзумирање доприноси јачању имунитета, побољшава варење и помаже организму да се избори са зимским инфекцијама.

Трикови за бољи укус киселог купуса

Уколико киселите купус код куће, корисно је знати неколико једноставних трикова који могу побољшати укус, али и спречити кварење.

Фото: pixabay.com

Наиме, рен је прави савезник у овом процесу – он може убрзати ферментацију, спречити кварење и купусу дати освежавајућу ноту.

Ако желите да ваш кисели купус поприми златножуту боју, у буре додајте шаку кукуруза. Љубитељи пикантних укуса могу убацити и љуту паприку, док ловоров лист даје пријатан, ароматичан шмек.

Практичан савет је да у буре додате и врећице са исецканим и посољеним купусом. Оне треба да буду пробушене како би могла да циркулише слана вода. Врећице се затим угурају између главица купуса и попуне празнине. На тај начин из истог бурета добијате и главице и укусан рибанац – идеалан додатак зимским јелима.

 

