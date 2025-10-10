СПЕКТАКУЛАРНИ ВИДЕО ИЗ ВАРШАВЕ Падобранац скочио са највише зграде у ЕУ, полицији се није допало
ВАРШАВА: У Варшави је изведен опасан BASE скок са врха Варсо тауер (Varso Tower) - једне од највиших зграда у Европској унији - најмање 230 метара изнад земље.
На платформи Икс (бивши Твитер) објављен је видео на којем се види како скакач одскаче са крова и успешно отвара падобран.
Сама зграда Варсо тауера има висину 310 метара, а на врху се налази посматрачка тераса „Highline“, која би могла бити полазна тачка тог скока.
😱In Warsaw, a skydiver jumped from 230 meters — off the tallest skyscraper in the EU
A daredevil performed a BASE jump from the roof of the 310-meter Varso Tower — the tallest building not only in Poland but in the entire European Union. The jump was made from a height of about… pic.twitter.com/WPdY1Rzdjc
— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2025
Ова сцена привукла је пажњу јавности, али и полиције.
Полиција у Варшави потврдила је да је покренута истрага јер према првим наводима скок није био званично одобрен. Ако се утврди да је постављен преко закона, извођачу би могла бити изречена кривична или прекршајна одговорност за угрожавање јавне безбедности.
У току је прикупљање додатних доказа — идентитета скакача, начина на који је приступио крову, као и било каквих дозвола или безбедносних пропуста у систему зграде.