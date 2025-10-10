overcast clouds
СПЕКТАКУЛАРНИ ВИДЕО ИЗ ВАРШАВЕ Падобранац скочио са највише зграде у ЕУ, полицији се није допало

10.10.2025. 16:56
Дневник
Дневник
дневник
дневник
Фото: freeimages.com

ВАРШАВА: У Варшави је изведен опасан BASE скок са врха Варсо тауер (Varso Tower) - једне од највиших зграда у Европској унији - најмање 230 метара изнад земље. 

На платформи Икс (бивши Твитер) објављен је видео на којем се види како скакач одскаче са крова и успешно отвара падобран.

Сама зграда Варсо тауера има висину 310 метара, а на врху се налази посматрачка тераса „Highline“, која би могла бити полазна тачка тог скока.

Ова сцена привукла је пажњу јавности, али и полиције.

Полиција у Варшави потврдила је да је покренута истрага јер према првим наводима скок није био званично одобрен. Ако се утврди да је постављен преко закона, извођачу би могла бити изречена кривична или прекршајна одговорност за угрожавање јавне безбедности.

У току је прикупљање додатних доказа — идентитета скакача, начина на који је приступио крову, као и било каквих дозвола или безбедносних пропуста у систему зграде.

небодер скок скок падобраном
Извор:
дневник
Пише:
Дневник
