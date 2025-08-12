МУШТЕРИЈЕ ГА ПРОСТО ОБОЖАВАЈУ Бели патлиџан хит на пијачној тезги у Зрењанину
Када је пре три године донео из Грчке семе белог патлиџана, повртар из Мужље Весељ Зумберовић није ни слутио да ће по овом, за нас још ретком поврћу, постати познат.
-То ми је нека пасија да, где год отпутујем, пронађем неко поврће ког овде нема и донесем семе. На летовању сам видео бели патлиџан, купио плод и извадио семенке. Понашао сам се према њему као према плавом, значи посејао семе, направио расад, расадио биљку... Прве године сам експериментисао, хтео сам да видим колико плода ће бити на једној стабљици, да ли се то мени уопште исплати. И богами, исплатило се. Данас ми је бели патлиџан топ производ на тезги – каже Весељ Зумберовић, или Весели како га у Мужљи сви знају.
Бели патлиџан је слађи и укуснији од класичног, никад није горак и муштерије га обожавају, па је у пласетинку Зумберовића данас заступљенији од плавог. У пластеницима су и краставци, парадајз и паприка. На отвореном Зумберовићи гаје купусњаче, броколи, карфиол и купус. Муштерије воле и њихов кромпир.
-Имам једну посебну сорту кромпира, балатони рожа, и то семе сам донео из Мађарске. Волим да пробам свашта, па оно што се покаже као добро - остаје, оно што се муштеријама не свиђа – испада – наглашава Весељ.
Зумберовићи се баве повртарством деценијама.
-Моји родитељи су се доселили 1965. године из Старог Леца, а ја сам рођен у Мужљи. Повртарство је мој живот, иако је то даноноћан напоран рад. Али, од њега може да се живи. Цела породица је укључена у посао, а имам и три раднице. Није лако али је лепо - закључује повртар из Мужље Весељ Зумберовић.