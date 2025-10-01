(ВИДЕО) Нови имиџ Памеле Андерсон ОДБАЦИЛА ПЛАВУ КОСУ, ВРАТИЛА СЕ СТИЛУ 70-ИХ Ово је њена нова боја!
Памела Андерсон била је симбол плавуше скоро четири деценије, а сада је све изненадила новом бојом косе.
На друштвеним мрежама појавиле су се фотографије на којима уместо препознатљиве плаве косе носи кратку shag фризуру у стилу седамдесетих, у бакарним нијансама.
Од почетка каријере, Памелу смо препознавали по нијансама шампањца, платине, меда, па чак и светле карамеле – како у улози Барб Wире, тако и као ЦеЈ Паркер у серији Baywatch.
Ипак, после деценија верности плавој коси, Андерсон се одлучила на велику промену – косу, коју је већ раније скратила, сада је офарбала у нежне црвенкасте тонове. Последњих година Памела је драстично мењала имиџ: одбацила је препознатљиви smokey eye, често се појављивала без шминке, носила оштри боб на Мет гали, а недавно открила и романтичне локне у стилу Грејс Кели.
Све је почело 2023. године, када је глумица изазвала шок присуствовавши Недељи моде у Паризу потпуно без шминке. „Радим ово за све девојке. Имала сам пасторке у претходним везама, моји синови имају девојке, и ово је било за њих. У данашње време, знамо ли уопште како право лице изгледа? Ево – ово је то“, изјавила је тада Памела.
Shag фризура, којом је сада освојила пажњу, први пут је постала популарна током златног доба рокенрола седамдесетих, а икона тог тренда био је Мик Џагер.