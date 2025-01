(ВИДЕО) КАНЈЕ ВЕСТ ОБЈАВИО СТАРИ СНИМАК ПОТПУНО ГОЛЕ ПАМЕЛЕ АНДЕРСОН! Ласцивни видео СРУШИО ИНТЕРНЕТ, Памела запањила и Хјуа Хефнера

Видео је исечак из ријалити шоуа "The Girls Next Door", а Кање Вест је у позадини пустио снимак своје још необјављене песме Hide Your Bitch.

Репер је овом неочекиваном објавом поново подстакао гласине о распаду брака с Бјанком Сенсори, након што је недавно објавио њену 18+ фотку коју је потом брзо обрисао.

"Шта се догађа с њим?"', "Бизарно" и "Ово је стварно лоше" неки су од коментара фанова на друштвеним мрежама.

Иначе, Памела се 14 пута скинула за насловницу најпознатијег мушког магазина на свету, а једна од насловница које се не заборављају свакако је она из јуна 2001. године када је Памела позирала са ружичастим пиштољем, у купаћем костиму који јој је прекрио само брадавице.