„НИЈЕ ВРЕМЕ ЗА ПАСИВНО ЧЕКАЊЕ“
Један знак нека се чува превара и обмана ВЕЛИКИ ХОРОСКОП ТАМАРЕ ГЛОБЕ ЗА ОКТОБАР Овнови да се фокусирају на ЗДРАВЉЕ, Биковима је ПОРОДИЦА тврђава, Раковима стиже БРДО ПАРА
Октобар није само златна јесен и предзнак зиме. У астролошкој пракси, овај месец се традиционално сматра временом снажних енергетских промена и судбоносних одлука.
Ваздух је буквално набијен потенцијалом за промене, али ће оне зависити и од нас самих. Астролог Тамара Глоба објашњава где да усмерите своју енергију, где да будете опрезни и на које области живота да се фокусирате овог октобра.
Кључни догађаји за хороскопске знакове
Ован: Месец постављања темеља. Фокусирајте се на своје здравље и породицу. Напредовање у каријери је вероватно у првој половини месеца, али до краја октобра будите опрезни када путујете и комуницирате са странцима.
Бик: Припремите се за критике на пословном плану, али запамтите да је породица ваша тврђава. Прве две недеље су идеалне за романсу и покретање пројеката. Друга половина месеца захтеваће дипломатију и стрпљење.
Близанци: Енергија месеца је усмерена на каријеру и бригу о себи. Домаћа питања ће постати актуелна после 15. Почетак и крај месеца су најбоље време за умрежавање, али средином треће декаде будите опрезнији током вожње.
Рак: Звезде су наклоњене финансијама. Постоји шанса да повећате приходе. Активна рекреација је корисна, али будите спремни када путујете. Дом ће постати место моћи захваљујући гостима и новим идејама.
Лав: Фокусирајте се на породицу и некретнине. Надгледајте све реновирања. Прва недеља и друга половина месеца су погодне за путовања и образовање. Не заборавите на пријатеље у последњим данима октобра.
Девица: Ово је време да побољшате своје финансије и радите на свом имиџу. Не бојте се да ажурирате гардеробу. Првих неколико недеља може бити скупо, али крај месеца би могао донети судбоносни сусрет.
Вага: У центру сте пажње. Ово је идеално време за учење, потписивање уговора и покретање пројеката. Финансијска питања ће захтевати пажњу, а у другој половини месеца ваша харизма ће нагло порасти.
Шкорпија: Припремите се за журбу. Мораћете да жонглирате са неколико задатака одједном, посебно онима везаним за путовања. Конфликти достижу врхунац средином месеца, а пред крај октобра, обратите пажњу на своју потрошњу и здравље.
Стрелац: Веруј, али проверавај. Ризик од обмане и крађе је висок. Не преузимајте превише на себе да бисте избегли изгорелост. Подршка ће доћи од оних који су далеко.
Јарац: Ваш успех лежи у тимском раду. Ментори и менаџмент ће бити на вашој страни. Прва половина месеца је повољна за путовања.
Водолија: Учите, закључујте послове и успостављајте везе на даљину. Истовремено, могуће су домаће и личне потешкоће које захтевају такт. Стрес на послу ће се исплатити новим финансијским могућностима.
Рибе: Добићете много понуда, али ће захтевати труд. Будите опрезни са финансијским питањима и новим познанствима у трећој декади. Људи из прошлости би могли да одиграју кључну улогу.
Закључак
Октобар 2025. није време за пасивно чекање. То је динамичан месец, који сваком знаку нуди сопствену стратегију и изазове. Користите ове трагове не као строг рецепт, већ као мапу која ће вам помоћи да се крећете кроз ток догађаја.
Будите свесни да у овим областима свог живота можете постићи успех. Узмите максимум од октобра и минимализујте потенцијалне ризике. Запамтите, звезде фаворизују оне који делују промишљено, пише Глоси.