Велики љубитељ лазања
(ФОТО) Импресивно „попуњен“ ОВО ЈЕ НАЈДЕБЉИ МАЧАК НА СВЕТУ Гарфилд, популарни пет-флуенсер, ПОДЕЛИО ИНТЕРНЕТ: "Одмах га ставите на дијету!, али и "баш је лепо округао“
Интернет је полудео за "најдебљим мачком на свету" – наранџастом "громадом" по имену Баг.
Популарни пет-флуенсер вољен је и праћен због своје пуне фигуре, а Инстаграм налог дели са својим братом Чедаром.
Због своје величине, Багову тежину стално прати ветеринар како би се осигурало да остане здрав. Тренутно је на контролисаној дијети.
Иако власници уверавају јавност да је мачак добро, његова тежина изазвала је дебату на интернету.
Неки пратилоци обожавају Багове објаве, а једна особа је написала: "Мој мачак је такође дебељушкаст, има здравствено стање због којег није активан и веома је, веома похлепан!"
Други су се шалили: "Да је Гарфилд имао неограничену количину лазања." Трећи обожавалац је додао: "Изгледа једнако округло као мој мачак!"
Док су неки мислили да је Баг технологијом "побољшан", па је једна особа чак сугерисала да "можда јесте АИ", други нису били одушевљени када су видели колико је Баг заправо дебео.
Један корисник је приметио: "Мислим да људи мешају реч попуњен са морбидно гојазан", док је други додао: "Боже, одмах га ставите на дијету!" Неки су се чак запитали: "Како ово није злостављање животиња, као што би било да је мачак коштуњав од глади?"
Упркос критикама, Баг и његова браћа и сестре сакупили су 64.000 пратилаца на Инстаграму.
Међутим, Баг није први дебели мачак који је привукао пажњу на интернету. Претходно окруњени "најдебљи мачак на свету" био је, подсећа Жена Блиц, Крамбс, који је преминуо 2024. године. Овај крупни љубимац трагично је преминуо само неколико недеља након што је отишао у мачји камп за мршављење да смањи тежину. Крамбс је у свом највећем периоду тежио више од 17 кг због нездраве исхране која се састојала од кекса и супе – био је већи од малог детета.
Мачак, у Русији познат као Крошик, стављен је под посебну негу у ветеринарски дијететски центар у Перму, како би се радило на његовој тежини. Међутим, доктори кажу да је изненада оболео пре него што је његова смрт објављена на друштвеним мрежама кроз емотивну објаву:
„Крошик је преминуо синоћ. Ова вест одјекује празнином у срцу“.
Спасиоци животиња први су пронашли Крамбса, названог тако због способности да покупи све мрвице хране, у подруму болнице у Перму. Живео је на исхрани од кекса и супе, коју су му давали добронамерни спасиоци. Верује се да је у подрум доспео након што су га власници напустили.