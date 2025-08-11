clear sky
ЗА СПАС МАЧАКА ГРАД УЛАЖЕ 100.000 ЕВРА Само у првих шест месеци ове године СТРАДАЛО 19 ЖИВОТИЊА

11.08.2025. 09:45
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
мачка
Фото: Pixabay.com

Главни град Холандије није место које би свака мачка могла да пожели: како јављају локални медији, само у протеклих 6 месеци у каналима Амстердама удавило се 19 мачака, због чега су власти решиле да предузму драстичне мере како би спасиле животе ових животиња.

Амстердам је познат је по живописним каналима који су уврштени у светску баштину УНЕСКО. Али, култни канали, упарени са уским улицама Амстердама, дуго угрожавају мачке у овом граду. У протеклих пола године, 19 мачака је страдало у каналима, од којих шест у центру града, пренела је Оганизације за заштиту животиња Диеренамбуланце Амстердам.

Да би трајно заштитиле мачке од дављења, градске власти Амстердама одлучиле су да поставе мале дрвене степенице дуж канала којима би се мачке пењале уколико се скотрљају и не могу да се врате уз високе зидове. Градско веће Амстердама усвојило је овај предлог 10. јула, а град је издвојио 100.000 евра за ову иницијативу. 

Град ће сарађивати са Диеренамбулантом како би утврдио у којим подручјима се дешава највише инцидената са мачкама, а степенице за спас ових малих животиња биће постављене на најризичнијим локацијама у току ове године. 

Високи зидови дуж канала дуго представљају изазов за мачке и друге мале животиње у граду, а Амстердам се нада да ће ово решење спасити њихове животе. 

Неке мачке упадају у градске канале кад се уплаше, а степенице им могу спасити живот. 

Ова идеја је инспирисана оближњим градом Амерсфортом, који је већ поставио 300-ак сличних степеница дуж својих пловних путева. 

(Telegraf.rs/NYpost)

амстердам мачке
Вести Свет
